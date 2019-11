La ville-préfecture de Guiyang, dans le sud-ouest de la Chine, cherche à encourager le tourisme régional intégré

GUIYANG, Chine, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La 10e Conférence sur le développement de l'industrie touristique à Guiyang s'est tenue le 15 novembre dans la capitale de la province du Guizhou, au sud-ouest de la Chine.

Se déroulant à Quanhu Square, dans la ville de Fanhuali, district de Baiyun, la conférence visait à accélérer le développement du tourisme régional, à encourager la consommation de moyenne gamme et haut de gamme et à faciliter la réduction de la pauvreté.

Les ressources de « tourisme + loisirs en famille », l'amélioration écologique et la culture locale ont été exposées dans le parc du lac Qicai à Guiyang. Ce que la ville a accompli en termes d'intégration du tourisme avec l'industrie et d'autres secteurs a été présenté dans le parc industriel Guiyang 302. Les avancées effectuées à l'échelle du district dans l'intégration du tourisme et de la protection de l'environnement ont été mises en avant dans le parc Quanhu. La ville de Fanhuali a exposé les réalisations du district en matière d'intégration de la culture, du tourisme et des affaires.

Parallèlement à cela, plusieurs activités culturelles et touristiques ont été menées, qui ont illustré l'ensemble des progrès du développement intégré du tourisme régional général, appelé « tourisme plus », dans le district de Baiyun.

Le congrès a aussi vu des spectacles et représentations de projets de patrimoine culturel immatériel caractéristique de cette province, dans le district de Baiyun.

Liens vers les images jointes :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=351530