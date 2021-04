La Ville de Montréal met en place une dizaine de haltes-connexion pour remédier à la fracture numérique

MONTRÉAL, le 17 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal redouble d'efforts pour remédier à la fracture numérique en mettant en place une dizaine de haltes-connexion sur son territoire. Les haltes-connexion sont des endroits sécuritaires et ouverts au public pour accéder gratuitement à internet en respectant les règles de la santé publique. Certaines haltes permettent également d'offrir une gamme de services de soutien complémentaires auprès des usagers et usagères (services psychosociaux, télé-médicaux, soutien pédagogique, soutien d'aide à l'emploi, etc.), de faire la promotion de l'offre de services des organismes communautaires du territoire, et de tester différents types de services numériques afin de les bonifier.

« Les enjeux de fracture numérique, présents bien avant la pandémie, se sont accentués avec la crise actuelle. L'accès à internet et à du matériel informatique, de même que la littératie numérique sont désormais nécessaires pour accéder à des services essentiels et participer pleinement au sein de notre démocratie. Avec les haltes-connexion, nous innovons pour permettre aux populations plus vulnérables d'avoir accès à internet pour garder le contact avec leur système de support, pour travailler, pour faire leurs courses, ou pour s'éduquer, tout en respectant les directives de la santé publique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les haltes-connexion sont déployées dans le cadre d'un projet pilote visant à offrir l'accès à une connexion internet, à du matériel informatique et à de l'accompagnement dans des points de services de la Ville de Montréal (maisons de la culture, centres des loisirs, arénas, centres communautaires, etc.). Ces lieux s'ajoutent aux bibliothèques publiques de la Ville de Montréal, qui offrent un accès à internet et aux équipements informatiques, même pendant que l'offre des autres services y est réduite en raison des consignes sanitaires. Fruit d'une collaboration étroite entre la Ville, les arrondissements et les partenaires communautaires, ce projet permet de multiplier les moyens d'accès à une connexion internet fiable et sécuritaire pour les Montréalaises et les Montréalais. Rappelons qu'une telle connexion est déjà offerte gratuitement dans plusieurs lieux publics partout sur le territoire.

Les haltes-connexions sont mises en place en collaboration avec les arrondissements, et l'offre de service varie d'un endroit à l'autre. Pour le moment, des haltes sont ouvertes dans les arrondissements de Montréal-Nord, Verdun et Ville-Marie, et les équipes travaillent pour en développer ailleurs sur le territoire. Des démarches sont d'ailleurs en cours pour en installer dans les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, du Sud-Ouest et de LaSalle. Les citoyennes et citoyens sont invités à consulter leur arrondissement pour connaître les heures d'ouverture et l'offre de service de leurs haltes-connexion.

Voici la liste des premières haltes-connexion :

Montréal-Nord

Centre communautaire Multi-ethnique de Montréal-Nord

11 121, avenue Salk Suite 103, Bureau 5A

Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

12 004, boulevard Rolland

Verdun

Mairie d'arrondissement

4 555, rue de Verdun

Centre communautaire Elgar

260, rue Elgar

Centre communautaire Marcel-Giroux

4 501, avenue Bannantyne

Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun

5 160, boulevard LaSalle

Ville-Marie

Chalet de parc Toussaint-Louverture

127, boulevard De Maisonneuve Est

Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie

1 700, rue Atateken

Centre Jean-Claude-Malépart

2 633, rue Ontario Est

