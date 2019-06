La Ville de Courtenay se joint à PerLE, ce qui renforce les entreprises locales

Le service en ligne gratuit sur les permis et licences d'exploitation d'entreprise fait gagner du temps, réduit le fardeau administratif et aide les entrepreneurs

COURTENAY, BC, le 28 juin 2019 /CNW/ - Le démarrage et l'exploitation d'une entreprise à Courtenay, en Colombie-Britannique, viennent d'être facilités par PerLE, un service en ligne sur les permis et les licences d'exploitation d'entreprise qui permet aux entrepreneurs de gagner du temps en formalités administratives et de démarrer plus rapidement.

L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, et l'honorable Bruce Ralston, ministre de l'Emploi, du Commerce et de la Technologie de la Colombie-Britannique, sont heureux d'annoncer la mise en œuvre du service PerLE dans la municipalité de Courtenay, en Colombie-Britannique.

L'adhésion de Courtenay au programme PerLE porte à 131 le nombre total d'administrations locales de la Colombie-Britannique qui participent au service. La Ville de Courtenay se joint à plus de 1 000 autres villes, municipalités, districts régionaux et Premières Nations du Canada qui participent à ce service d'information en ligne.

Cette application gratuite en ligne est un répertoire des permis et des licences requis pour démarrer ou exploiter une entreprise. PerLE permet aux gens d'affaires de gagner du temps dans la recherche d'information et, par conséquent, les aide à s'acquitter plus facilement de leurs obligations. Le programme PerLE est le fruit d'un partenariat unique qui réunit les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et locaux.

Pour de plus amples renseignements sur le programme PerLE, veuillez consulter le site https://www.bcbizpal.ca.

Citations

« Les petites entreprises sont l'épine dorsale de notre économie et emploient des millions de travailleurs canadiens d'un océan à l'autre. Notre gouvernement aide les petites entreprises à démarrer, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés et leur permet de faire plus facilement des affaires. Les propriétaires de petite entreprise vous diront que peu de choses sont aussi précieuses que le temps et c'est pourquoi des services comme PerLE, qui fournissent des listes personnalisées des permis et des licences dont une petite entreprise a besoin, sont si essentiels. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Lorsque les petites entreprises travaillent avec le gouvernement, elles s'attendent à ce que les processus soient simples, clairs et efficaces. Courtenay s'est jointe aux municipalités et aux propriétaires d'entreprise de la Colombie-Britannique qui reconnaissent la valeur de l'outil en ligne centralisé de PerLE. La province est fière d'être un partenaire de ce service novateur qui permet aux propriétaires de petite entreprise de gagner du temps, qu'ils peuvent alors utiliser pour faire croître leur entreprise. »

- L'honorable Bruce Ralston, ministre de l'Emploi, du Commerce et de la Technologie

« L'outil PerLE permettra aux petites entreprises de Courtenay d'accéder plus facilement à l'information dont elles ont besoin auprès de tous les ordres de gouvernement. En tant que propriétaire de petite entreprise, je sais à quel point il peut être difficile de s'y retrouver dans les exigences et les processus concernant les permis, et PerLE vous guide étape par étape. Je me réjouis que nous soyons maintenant en mesure d'offrir ce service à notre collectivité. »

- Bob Wells, maire, Ville de Courtenay

Faits en bref

Fruit d'une collaboration unique entre tous les ordres de gouvernement, PerLE vise à aider les entrepreneurs à se renseigner sur les permis et les licences dont ils ont besoin pour démarrer et faire croître leur entreprise.

Toutes les provinces et tous les territoires participent à PerLE, et plus de 1 055 municipalités et 4 collectivités des Premières Nations offrent le service, ce qui le rend accessible à 80 % de la population canadienne.

Documents connexes

Document d'information

PerLE simplifie l'accès à l'information sur les permis et les licences pour les entreprises canadiennes

Le service en ligne PerLE aide les entreprises canadiennes à déterminer quels permis et licences elles doivent se procurer et comment procéder. Les entrepreneurs doivent d'abord entrer des renseignements sur les activités qu'ils prévoient exercer. PerLE génère ensuite une liste de tous les permis et licences nécessaires par ordre de gouvernement, en ajoutant des précisions sur chacun. La liste contient aussi des liens vers les sites des diverses administrations où les entrepreneurs peuvent obtenir plus de renseignements et, dans certains cas, présenter des demandes en ligne.

Les divers ordres de gouvernement utilisent PerLE pour fournir plus facilement aux entreprises des renseignements précis sur les permis et les licences. Toutes les provinces et tous les territoires souscrivent au service PerLE, et plus de 1 000 municipalités et 4 collectivités des Premières Nations offrent maintenant le service. C'est donc environ 80 % de la population canadienne qui y a désormais accès. Consultez le site Web de PerLE (www.bizpal-perle.ca) pour obtenir la liste complète des administrations participantes.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada est le ministère fédéral responsable de PerLE, et il appuie les fonctions centralisées du service. PerLE démontre bien la volonté du gouvernement du Canada de travailler en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les administrations municipales pour assurer une plus grande harmonisation des programmes complémentaires offerts en soutien aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement du Canada est déterminé à créer un environnement d'affaires concurrentiel qui favorise l'innovation et permet de réduire les formalités administratives. Le service PerLE a contribué à la réussite de l'initiative gouvernementale visant à réduire le fardeau administratif des petites entreprises.

Le succès de PerLE repose en partie sur les partenariats établis entre le gouvernement fédéral et les administrations provinciales, territoriales et municipales. Ces partenariats fonctionnent selon un modèle de gouvernance et de prévision de coûts partagées et la prise de décisions en collaboration. Chaque partenaire doit fournir ses renseignements au service PerLE et les mettre à jour.

Cet outil interactif et intelligent de recherche de permis et licences peut être consulté sur le site Web de PerLE (www.bizpal-perle.ca), où l'on trouve des renseignements supplémentaires.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada