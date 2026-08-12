LA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LA hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte LA 87.61 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 8.73 Milliarden JPY, gegenüber 9.04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch