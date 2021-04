La toute nouvelle Civic berline de 11e génération est entièrement dévoilée en version de série avec une conception sportive, des technologies de pointe et des dispositifs de sécurité d'avant-garde

La toute nouvelle Civic berline est une expression moderne des valeurs classiques de la Civic, à l'intérieur comme à l'extérieur.

La conception intérieure simple et sportive indique la direction que prendront les futurs véhicules Honda.

Les améliorations apportées au groupe motopropulseur augmentent les performances et l'économie de carburant, tout en ajoutant du raffinement.

Le châssis amélioré et la carrosserie à haute rigidité améliorent la dynamique et réduisent le bruit, les vibrations et la dureté.

Les avancées en matière de sécurité comprennent des coussins gonflables frontaux de nouvelle génération et le système Honda SensingMC amélioré.

MARKHAM, ON, le 28 avril 2021 /CNW/ - Honda a dévoilé aujourd'hui la berline Civic la plus agréable à conduire et la plus avancée sur le plan technologique en près de 50 ans d'histoire. La toute nouvelle Honda Civic 2022 arbore une conception épurée et moderne associée à un intérieur technologique axé sur l'humain, et équipé de systèmes de sécurité active et passive avancés.

Vidéo - Bienvenue au prochain chapitre de la Nation Civic

Présentée en avant-première en novembre 2020 sous forme de prototype, la Civic de 11e génération perpétue la tradition d'innovation, de leadership en matière de conception et de dynamique de conduite de premier plan.

La Civic est le plus ancien modèle automobile de Honda et la voiture la plus vendue au Canada depuis 23 ans consécutifs, les Canadiens ayant acheté plus de 2,2 millions Civic depuis 1973. La Civic est également le modèle le plus vendu en Amérique du Nord - voiture ou camion léger - auprès des premiers acheteurs, des milléniaux, de la génération Z et des clients multiculturels, depuis le lancement du modèle de 10e génération en 2015.

« La Civic est la voiture des Canadiens depuis des décennies. Elle est la voiture la plus vendue au Canada depuis 23 ans et la berline est construite dans nos installations de Honda of Canada Mfg. à Alliston, en Ontario », a déclaré Dave Jamieson, vice-président principal des ventes et du marketing de Honda Canada. « Nous sommes convaincus que la toute nouvelle Honda Civic de 11e génération continuera d'être populaire auprès des Canadiens avec ses meilleures caractéristiques de sa catégorie, ses performances de premier plan et son nouveau style moderne et sportif. »

Ce qui est nouveau :

Nouveaux coussins gonflables avant révolutionnaires conçus pour réduire les traumatismes cérébraux et cervicaux

Premiers coussins gonflables latéraux aux places arrière pour la Civic

Premier écran d'instruments ACL entièrement numérique pour la Civic (Touring)

Première chaîne audio Bose Premium Sound avec 12 haut-parleurs pour la Civic (Touring)

Premier volant chauffant pour la Civic

Tout nouveau style extérieur et intérieur simple et épuré

Moteur turbo de 1,5 litre plus puissant et plus économe en carburant

Architecture améliorée et carrosserie plus solide

Mise à jour de la suspension et de la direction pour une meilleure tenue de route et une meilleure conduite

Chargement sans fil compatible Qi (Touring)

Système Honda Sensing MD à caméra unique mis à jour, avec assistance en cas de congestion et contrôle du freinage à basse vitesse (Touring).

à caméra unique mis à jour, avec assistance en cas de congestion et contrôle du freinage à basse vitesse (Touring). Nouvel écran tactile couleur de 7 pouces de série avec intégration d'Apple CarPlay MD et d'Android Auto MC .

et d'Android Auto . En option, nouvel écran tactile couleur haute définition de 9 pouces avec intégration sans fil d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC.

Philosophie Humain Maximum/Machine Minimum

En concevant la Civic de 11e génération, les stylistes et les ingénieurs de Honda ont cherché à créer une voiture qui serait une « bouffée d'air frais » dans le segment, revisitant les éléments de conception intemporels des Civic de génération précédente. Ils se sont concentrés sur l'approche de conception originale de Honda « Humain-Maximum, Machine-Minimum » (ou « H/M »), qui utilise la technologie et la conception pour répondre aux besoins du conducteur et des passagers. Le style de la Civic 2022 exprime ces concepts intemporels d'une manière nouvelle, rafraîchissante et captivante.

Une conception de carrosserie « mince et légère » avec un capot et des ailes avant abaissés, et une ceinture de caisse horizontale basse, fonde la carrosserie, mettent l'accent sur les roues et les pneus, et offrent un espace vitré spacieux et dégagé. À l'intérieur, l'approche H/M donne lieu à une interprétation étonnamment simple, propre et moderne des valeurs classiques de la Civic. En évoquant la conception épurée de l'habitacle des premières générations de Civic, l'intérieur du nouveau modèle offre une visibilité exceptionnelle, une ergonomie intuitive, un volume extraordinaire pour les passagers et des technologies axées sur le conducteur.

Conception extérieure

La clé du style haut de gamme de la nouvelle Civic a été de déplacer le bas des pieds du pare-brise vers l'arrière de 50 mm, ce qui allonge son capot pour lui donner une silhouette haut de gamme. Cela permet également de relier visuellement le pied au moyeu de la roue avant, un élément de conception subtil qui met en valeur ses roues et ses pneus et sa position stable et assurée.

Une ceinture de caisse basse avec des rebords de glaces horizontaux et des rétroviseurs latéraux montés sur les portes améliorent la visibilité tout en maintenant les lignes épurées de l'extérieur. La ligne de caractère de l'épaulement marquée dessine un arc linéaire de l'aile avant aux feux arrière et donnant une continuité à la conception. La ligne de caractère inférieure part du bas de la porte avant, monte en suivant les portes arrière et traverse les ailes arrière pour renforcer la sensation de mouvement.

La stabilité supplémentaire apportée par la nouvelle voie arrière plus large est soulignée par des épaulements arrière plus prononcés, des feux arrière à DEL larges et le bord de fuite du couvercle du coffre, incliné vers le haut et aérodynamiquement efficace.

L'éclairage à DEL est largement utilisé pour l'extérieur, notamment les phares à faisceau large, les feux de jour, les feux de stationnement et les phares antibrouillard en option.

La Civic berline sera disponible en huit couleurs extérieures, dont trois sont nouvelles : gris météorite métallisé, gris sonique nacré et une toute nouvelle couleur exclusive à la Civic, le bleu brume matinale métallisé.

Une conception intérieure axée sur l'humain

La conception exceptionnelle de l'habitacle de Honda permet à tous les passagers de bénéficier d'un espace généreux pour la tête, les jambes, les épaules et les hanches. Un sentiment d'espace est immédiatement ressenti et partagé par tous les occupants de la Civic, grâce à la ceinture de caisse basse et plate et à la conception épurée de tout l'habitacle.

Les pieds avant tirés vers l'arrière, le capot bas, la planche de bord plate et les essuie-glaces cachés permettent d'obtenir un pare-brise aux angles clairement définis et une vue panoramique. Le capot bas est à la même hauteur que les seuils de porte pour un flux ininterrompu et harmonieux qui s'étend de la planche de bord jusqu'aux portes arrière. Les rétroviseurs extérieurs ont également été placés loin des pieds du pare-brise pour améliorer la visibilité.

La partie supérieure de la planche de bord de la Civic améliore davantage la visibilité, car elle a été conçue avec des lignes de découpe minimales pour réduire les reflets du pare-brise et les distractions visuelles.

Un élément contrastant remarquable en nid d'abeille métallique s'étend de porte en porte sur la planche de bord. Il remplit un rôle de forme et de fonction, créant une ligne de séparation visuelle définie entre les écrans de la chaîne audio, des d'information et des commandes de climatisation, tandis que la conception élaborée du flux dissimule les bouches d'aération qui, autrement, nuiraient à l'aspect épuré et harmonieux de la planche de bord.

Des matériaux de haute qualité sont utilisés dans tout l'intérieur, en particulier sur les points de contact. Une attention particulière a été accordée au fonctionnement de tous les commutateurs et commandes. Les matériaux ont également été choisis dans un souci de commodité, comme la nouvelle garniture de console centrale haut de gamme spécialement conçue pour dissimuler les empreintes digitales et les taches afin de conserver une apparence élégante.

Toutes les versions de la Civic bénéficient de sièges avant de nouvelle conception. Utilisant l'approche du siège stabilisateur de corps de Honda, le cadre du siège de nouvelle génération retient fermement le corps, améliorant le confort sur les longs trajets.

Des technologies axées sur le conducteur

La technologie a également été intégrée intelligemment à l'approche H/M. Pour la première fois, toutes les versions de la Civic disposent d'un affichage numérique partiel ou intégral (Touring) des instruments, tout en bénéficiant d'écrans tactiles de série et en option nettement plus grands.

Les versions LX, EX et Sport sont équipées d'un écran d'instruments ACL couleur de 7 pouces similaire à celui de l'Accord. Un indicateur de vitesse et un tachymètre entièrement numériques se trouvent sur le côté gauche de la planche de bord, tandis qu'un indicateur de vitesse physique occupe le côté droit.

Les modèles Touring sont dotés du premier écran d'instruments ACL entièrement numérique. Mesurant 10,2 pouces, l'écran ACL haute définition en couleur affiche une variété d'informations personnalisables à partir du volant. Les modes personnalisés comprennent l'affichage des indicateurs sous la forme d'un cadran rond et d'une aiguille traditionnels, ou des graphiques à barres flanquant la gauche et la droite de l'écran. Au milieu se trouve une variété d'informations sélectionnables par l'utilisateur, comme la sélection musicale actuelle et un ordinateur de bord, tandis que le centre de l'écran est utilisé pour indiquer l'état des différents systèmes de sécurité et d'aide à la conduite Honda SensingMD. Dans une fonction surprise et ravissante, les feux de freinage, les phares et les clignotants de l'image de la Civic affichée s'allument et s'éteignent selon l'état de ces fonctions.

Les versions LX, EX et Sport sont équipées de série d'un nouvel écran tactile couleur de 7 pouces. La fonctionnalité est améliorée par l'ajout de boutons physiques d'alimentation/volume et de réglage/sélection. Au bas, une rangée de boutons physiques permet de sauter des pistes, de naviguer dans le menu audio et de sélectionner le téléphone, la radio, les entrées Bluetooth® ou USB, ou un téléphone intelligent connecté pour l'utilisation avec Apple CarPlayMD et Android AutoMC.

La Civic Touring introduit également un tout nouvel écran tactile couleur haute définition de 9 pouces, qui s'appuie sur les bases de la chaîne audio avec écran d'affichage des modèles Honda tels que l'Accord, l'Odyssey, le Pilot et le Passport. Ce nouvel écran tactile, le plus grand jamais installé dans un véhicule de la marque Honda, comporte un bouton de volume physique, de grandes icônes faciles à reconnaître et une structure de navigation simplifiée avec moins de menus intégrés. Sur la gauche se trouvent des boutons physiques pour les fonctions Accueil et Retour.

Les autres sélections de mode se trouvent au bas de l'écran tactile, avec un repose-doigts de 0,8 pouce qui facilite l'utilisation de l'écran tactile en offrant une surface stable pour poser la main. Les systèmes à écran tactile sont également équipés de série de l'intégration sans fil d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC, tandis que la version Touring est équipée de série de la recharge sans fil compatible avec la technologie Qi.

La première chaîne audio Bose Premium Sound pour la Civic

Les versions Touring sont également équipées de la première chaîne audio Bose dans une Civic. Grâce au traitement du signal numérique Bose Centerpoint 2 et Bose SurroundStage, le système a été conçu sur mesure pour le nouvel intérieur de la Civic afin que les conducteurs et les passagers - quelle que soit leur position assise - soient placés au cœur de la musique, avec une expérience d'écoute claire et spacieuse pour tous les types de contenu audio.

Les ingénieurs audio experts ont développé le système audio de Bose avec des composants et des technologies de pointe, en travaillant en étroite collaboration avec les ingénieurs de Honda pour intégrer le système dès le début du processus de conception du véhicule et offrir une performance optimale. Un son clair et percutant est diffusé par des haut-parleurs Bose haute performance placés stratégiquement dans l'habitacle de la Civic pour assurer une reproduction exceptionnelle de la musique sur toutes les fréquences, des basses aux hautes.

Contribuant à préserver la qualité de l'expérience d'écoute, la technologie de compensation dynamique de la vitesse ajuste automatiquement le volume et la tonalité en fonction de la vitesse du véhicule, réduisant ainsi la nécessité pour les conducteurs d'ajuster manuellement les paramètres pendant qu'ils sont au volant.

Détails de la chaîne audio Bose Premium Sound :

Un haut-parleur de gamme moyenne/élevée Bose Twiddler de 3,25 pouces (80 mm) au centre de la planche de bord.

Quatre haut-parleurs d'aigus en néodyme léger de 1 pouce (25 mm) - un dans chaque pied avant et un dans chaque porte arrière.

Deux haut-parleurs à gamme large de 6,5 pouces (165 mm) - un dans chaque porte avant.

Deux haut-parleurs à gamme large de 5,25 pouces (130 mm) - un dans chaque porte arrière.

Deux haut-parleurs de gamme moyenne/élevée Bose Twiddler de 3,25 pouces (80 mm) - un de chaque côté du plateau arrière.

Un haut-parleur d'extrêmes graves de 8 pouces (200 mm) au centre du plateau arrière.

Un amplificateur numérique Bose avec 12 canaux d'égalisation personnalisée et un traitement numérique avancé des signaux.

Une structure de carrosserie plus rigide améliore les performances dynamiques et de sécurité

La structure de la 11e génération de la Civic est la plus rigide de l'histoire de la Civic, avec une amélioration de 8 % de la rigidité en torsion et de 13 % de la rigidité en flexion par rapport à la génération précédente. Cette structure plus rigide contribue à l'amélioration de la conduite et de la tenue de route et la réduction des NVH (bruit, vibrations, rudesse).

La nouvelle génération de la structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) est conçue pour répondre aux normes de collision actuelles et futures anticipées tout en minimisant le poids supplémentaire. Ce résultat est obtenu grâce à l'utilisation élargie de matériaux légers, tels que l'aluminium et différents calibres d'acier à haute résistance, ainsi qu'à une application élargie d'adhésifs structurels.

La nouvelle carrosserie plus rigide réduit également la transmission des bruits de la route et du vent pour créer un environnement de conduite plus détendu.

Groupes motopropulseurs puissants et économes en carburant

Comme la Civic actuelle, deux moteurs 4 cylindres seront disponibles pour le modèle 2022 : Un moteur 2 litres à aspiration naturelle ou un moteur 1,5 litre à turbocompresseur. Les deux sont combinés à une boîte de vitesses à variation continue (CVT) mise à jour et adaptée à chaque moteur. La distribution de la puissance, la sonorité du moteur, le raffinement général et la consommation de carburant des deux moteurs sont améliorés, alors que le moteur 1,5 litre bénéficie également d'une augmentation de puissance.

Offert de série sur les versions LX, EX et Sport, le 4 cylindres de 2 litres produit 158 chevaux à 6 500 tr/min (SAE nette) et 138 lb-pi de couple à 4 200 tr/min (SAE net). Le rendement énergétique et les émissions sont nettement améliorés grâce, en partie, à un nouveau système d'arrêt au ralenti de série et à une nouvelle conception du convertisseur catalytique. La boîte CVT révisée améliore le rendement énergétique en utilisant une pompe hydraulique électrique plus robuste qui réduit la charge sur la pompe mécanique, et un arbre secondaire à roulement à billes pour réduire la friction. De plus, la boîte de vitesses a été programmée pour rétrograder rapidement au freinage et dispose d'une programmation « Step-Shift » révisée qui simule les changements de vitesse physiques lors d'une forte accélération pour une expérience de conduite plus familière et plus agréable.

Pour la version Touring, le moteur 4 cylindres turbo de 1,5 litre produit 180 chevaux à 6 000 tr/min (SAE nette) et 177 lb-pi de couple entre 1 700 et 4 500 tr/min (SAE net) avec de l'essence à indice d'octane de 87, soit 6 chevaux et 15 lb-pi de couple de plus que l'année modèle précédente. De multiples mesures contribuent à l'amélioration des cotes d'économie de carburant, notamment une nouvelle tuyauterie de turbo plus efficace et l'ajout de la commande électronique du calage et de la levée variables (VTECMD) aux soupapes d'échappement. La boîte CVT du moteur 1,5 litre turbo présente des performances améliorées du convertisseur de couple, tout en adoptant une programmation de passage des vitesses révisée.

En plus des modes de conduite Normal et Eco de série, les Civic 2022 2 L Sport et 1,5 L Touring proposent désormais un mode Sport sélectionnable par l'utilisateur. Grâce à un interrupteur à bascule situé sur la console centrale, le nouveau mode Sport modifie les rapports de boîte de vitesses et le mappage pour une sensation plus sportive, et fait passer l'éclairage des indicateurs au rouge. Le mode Eco réduit la sensibilité de l'accélérateur et de la boîte de vitesses, ainsi que la puissance de la climatisation, afin de préserver l'efficacité énergétique.

Cotes de consommation de carburant de la Civic berline 2022 - Ville/Route/Combinée Version 2021 2022 Changement LX 7,9 / 6,1 / 7,1 7,7 / 6,0 / 6,9 -0,2 / -0,1 / -0,2 EX 7,9 / 6,1 / 7,1 7,7 / 6,0 / 6,9 -0,2 / -0,1 / -0,2 Sport 8,2 / 6,5 / 7,4 7,8 / 6,3 / 7,1 -0,4 / -0,2 / -0,3 Touring 7,8 / 6,2 / 7,1 7,6 / 6,1 / 6,9 -0,2 / -0,1 / -0,2

Châssis réglé pour la réactivité, le plaisir et le confort

La suspension de la Civic a été soigneusement réglée pour tirer le meilleur parti de la structure plus rigide de la carrosserie et de l'empattement supplémentaire de 35 mm pour une conduite plus souple, tout en améliorant le comportement sportif de référence pour lequel la Civic est reconnue depuis longtemps.

Les jambes de force MacPherson avant sont équipées de nouveaux joints à rotule à faible frottement et de nouveaux paliers de support d'amortisseur avant pour améliorer la sensation et l'autocentrage de la direction, et l'alignement des ressorts et des amortisseurs a été optimisé pour minimiser le frottement de fonctionnement.

À l'arrière, la voie est élargie de 12 mm pour une meilleure stabilité, avec une nouvelle bague de conformité surdimensionnée avec un axe amélioré pour minimiser la dureté. De plus, les deux bras inférieurs arrière sont équipés d'une nouvelle bague qui réduit le bruit et les vibrations à l'intérieur de l'habitacle, tout en favorisant une meilleure stabilité en ligne droite et dans les virages. La direction assistée électronique a été révisée pour offrir une meilleure rétroaction et une meilleure stabilité en ligne droite.

De nouveaux étriers de frein avant à faible traînée et des roulements de roue avant et arrière à faible frottement réduisent la résistance au roulement et contribuent à améliorer la consommation de carburant.

Un tout nouveau faux cadre avant en aluminium plus léger avec une structure efficace de nervures en treillis, assure la rigidité et la stabilité. De plus, un nouveau tube flexible léger dans le système d'échappement réduit la transmission du bruit.

Les améliorations apportées à la suspension et à la direction se traduisent par des sensations plus douces, plus linéaires et plus précises dans les virages, la réduction du délai de lacet entraînant une sensation plus réactive et synchronisée au volant. De plus, la réduction de la friction de la suspension et l'amélioration des bagues ont permis de réduire de 20 % les chocs violents de la route, par exemple lors du franchissement de passages à niveau.

Amélioration des performances de sécurité des petites voitures

Poursuivant la tradition de longue date de la Civic en matière d'amélioration de la sécurité des petites voitures, la Civic 2022 présente plusieurs nouveaux systèmes de sécurité active et passive. En première mondiale, les coussins gonflables avant du conducteur et du passager de la Civic 2022 sont conçus pour réduire les conditions associées aux lésions cérébrales en contrôlant mieux les mouvements de la tête dans certains types d'accidents.

Comme la technologie du coussin gonflable avant du passager des Acura TLX 2021 et Acura MDX 2022, ces coussins gonflables de nouvelle conception tentent de résoudre le problème récemment reconnu des traumatismes cérébraux graves associés aux collisions frontales en angle. Le nouveau coussin gonflable avant du conducteur utilise une structure innovante en forme de « beigne » pour soutenir et maintenir la tête afin de réduire la rotation. Le coussin gonflable avant du côté passager utilise une conception à trois chambres pour obtenir un résultat similaire, avec deux chambres extérieures conçues pour soutenir et contrôler la rotation de la tête.

La structure de carrosserie à compatibilité avancéeMC (ACEMC) de la nouvelle Civic a été améliorée pour une meilleure compatibilité avec les véhicules de plus grande taille. Cela inclut une meilleure protection des occupants en cas de collision frontale en angle, avec une nouvelle structure de pied avant supérieur, un nouveau cadre latéral et une nouvelle structure de pare-feu inférieur - tous conçus pour acheminer l'énergie du choc autour de l'habitacle. La protection contre les impacts latéraux a également été améliorée, avec des structures plus rigides au niveau du toit, du seuil latéral et du pied central, des portes, ainsi que du passage de roue arrière et du pied arrière.

La suite de technologies de sécurité active et d'aide à la conduite Honda SensingMD offerte de série utilise un nouveau système à caméra unique qui fournit un champ de vision plus large que le système précédent basé sur un radar et une caméra. Combiné à des avancées logicielles et à un nouveau processeur plus puissant, le système est également capable d'identifier plus rapidement et plus précisément les piétons, les cyclistes et les autres véhicules, ainsi que les lignes et les panneaux de signalisation.

Le système Honda SensingMD a été amélioré davantage avec une fonctionnalité d'assistance au conducteur plus étendue. Le système ajoute maintenant l'assistance en cas de congestion, et le nouveau système à une caméra améliore les fonctionnalités existantes, comme une application plus naturelle des freins et des réactions plus rapides lors de l'utilisation du régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Il offre également une action de direction plus linéaire et naturelle lors de l'utilisation du système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS). Grâce à l'ajout de huit capteurs de sonar, la Civic dispose pour la première fois d'un système de contrôle du freinage à basse vitesse et d'un système de prévention des faux départs vers l'avant et l'arrière.

Le leadership de Honda dans l'avancement de la sécurité des piétons se poursuit. La Civic 2022 est équipée d'une nouvelle plaque de sécurité pour la poutre du pare-chocs avant, conçue pour réduire les blessures aux jambes, et d'un capot avec une structure interne en relief conçue pour améliorer la protection de la tête.

35 ans de fabrication en Amérique du Nord

La Civic est construite en Amérique du Nord depuis 35 ans, avec près de 11 millions d'unités produites. Plus de 5,3 millions d'unités ont été construites au Canada depuis 1988. La 11e génération poursuivra cette tradition avec la production de la Civic berline à Alliston, en Ontario, au Canada, et pour la première fois, la Civic à hayon sera fabriquée aux États-Unis, à l'usine de l'entreprise à Greensburg, en Indiana. Toute la production de la Civic en Amérique du Nord utilisera des pièces d'origine nationale et internationale.

Spécifications et caractéristiques clés

INGÉNIERIE LX EX Sport Touring Type de moteur Moteur i-VTECMD à 4 cylindres à DACT et 16 soupapes Moteur VTECMD à 4

cylindres à DACT et

16 soupapes turbocompressé Cylindrée 1 996 cm3 1 498 cm3 Puissance en chevaux (SAE nette)1 158 à 6 500 tr/min 180 à 6 000 tr/min Couple (SAE net)2 138 lb-pi à 4 200 tr/min 177 lb-pi à 1 700 à 4 500 tr/min Régime maximal 6 800 tr/min 6 600 tr/min Système de conduite à 3 modes (ECON/Normal/Sport/)



• • Boîte de vitesses à variation continue • • Avec palettes de changement de vitesse Avec palettes de changement de

vitesse Jantes 16 po en acier avec enjoliveurs 16 po en alliage de couleur argent 18 po en alliage noir berlina 18 po en alliage avec éléments gris requin Pneus (toutes saisons) 215/55R16 93H 215/55R16 93H 235/40R18 91W 235/40R18 91W DIMENSIONS EXTÉRIEURES LX EX Sport Touring Empattement 2 735 mm Longueur 4 655 mm Hauteur 1 415 mm Largeur (rétroviseurs repliés) 1 900 mm Voie (avant/arrière) 1 546 mm / 1 575 mm 1 546 mm / 1 575 mm 1 536 mm /

1 565 mm 1 536 mm /

1 565 mm Poids à vide 1 313 kg 1 330 kg 1 345 kg 1 371 kg DIMENSIONS INTÉRIEURES LX EX Sport Touring Dégagement à la tête (avant/arrière) 998/942 mm 956/942 mm Dégagement aux jambes (avant/arrière) 1 074/950 mm Dégagement aux épaules (avant/arrière) 1 447/1 422 mm Dégagement aux hanches (avant/arrière) 1 880/1 243 mm Volume de l'espace de chargement 419 L 408 L Volume de l'espace des passagers 2 803 L 2 735 L CARACTÉRISTIQUES CLÉS LX EX Sport Touring Honda SensingMD • • • • Structure de carrosserie à compatibilité avancée de nouvelle générationMC (ACEMC) • • • • 10 coussins gonflables, incluant coussins gonflables avant de nouvelle génération pour conducteur et passager avant • • • • Système d'information d'angle mort (BSI) • • • avec alerte de trafic transversal arrière Contrôle du freinage à basse vitesse





• Volant chauffant

• • • Intégration d'Apple CarPlayMD et d'Android AutoMC • • • Sans fil Écran tactile couleur de 7 pouces avec boutons de volume et de syntonisation • • •

Écran tactile couleur haute définition de 9 pouces avec bouton de volume, paramètres de fonctions personnalisables et raccourcis intelligents





• Chaîne audio Bose Premium Sound avec 12 haut-parleurs, y compris un haut-parleur d'extrêmes graves





• Écran d'interface de renseignements pour le conducteur 7,0 po 7,0 po 7,0 po 10,2 po













À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et elle est la société mère pour les marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs et plus de neuf millions de voitures et de camions légers à son usine d'Alliston, en Ontario, où le Honda CR-V et la Civic sont fabriqués. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et elle achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars de biens et services de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de 5 millions de voitures et camions légers de marques Honda et Acura au pays. Pour de plus amples renseignements concernant Honda Canada, visitez le site Web www.hondacanada.ca .

SOURCE Honda Canada Inc.