La Thunderbird School of Global Management de l'université d'État de l'Arizona célèbre ses diplômés de décembre 2020 en réalité virtuelle avec des robots avatars, des intervenants holographiques e...

La promotion 2020 honorée lors d'une cérémonie de remise des diplômes avec des robots de téléprésence dans une version en réalité virtuelle du nouveau bâtiment de l'école, des discours donnés par des hologrammes et le doyen aux commandes d'un drone

PHOENIX, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Offrant une expérience novatrice et inclusive adaptée à cette année historique, Thunderbird a reconnu les réalisations académiques de sa promotion 2020 lors d'une cérémonie de remise de diplômes axée sur la technologie qui a eu lieu aujourd'hui pour clôturer un semestre d'automne sans précédent.

L'événement en ligne s'est déroulé au sein d'une représentation immersive en réalité virtuelle du nouveau siège mondial de Thunderbird, qui ouvrira ses portes en août 2021. La cérémonie a eu lieu dans une version numérique du forum mondial, qui sera une pièce maîtresse de l'installation de pointe. La personne chargée du discours est apparue sous la forme d'une projection holographique à l'intérieur du bâtiment virtuel, qui reproduit le vrai siège en construction actuellement. Les meilleurs diplômés ont également eu droit à une livraison aérienne spéciale de leurs certificats d'aptitude, grâce au drone du doyen.

« La pandémie de coronavirus a accéléré l'adoption de nouvelles technologies transformatrices comme celles dont nous sommes les pionniers à Thunderbird, qui nous aident à rester en bonne santé tout en nous rapprochant les uns des autres afin que nous puissions encore apprendre et célébrer ensemble », a déclaré le directeur général et doyen, le Dr Sanjeev Khagram.

« Dans la continuité de notre engagement en faveur d'une innovation percutante et inclusive lorsque les autres se retirent, nous exploitons ces puissants outils non seulement pour nous adapter aux circonstances difficiles de cette crise sanitaire historique, mais aussi pour être à l'avant-garde de l'enseignement des affaires, du leadership et de la gestion pour la quatrième révolution industrielle à venir. En tant qu'académie de leadership, de gestion et de commerce la plus globale et la plus numérique au monde, nous sommes fiers de célébrer nos diplômés de 2020 et leurs familles d'une manière qui transcende les limites et met en évidence les compétences et l'expérience qu'ils ont acquises à Thunderbird et qui leur seront utiles dans l'avenir. Nous avons hâte d'accueillir notre promotion d'automne 2021 au sein du bâtiment éducatif le plus moderne du monde », a déclaré Khagram.

À propos de la Thunderbird School of Global Management

La Thunderbird School of Global Management est une unité de l'Arizona State University Enterprise. Depuis 75 ans, Thunderbird est à l'avant-garde de la formation au leadership et à la gestion mondiale, créant une prospérité inclusive et durable dans le monde entier en formant des leaders mondiaux prêts à relever les plus grands défis. Le Master of Global Management de Thunderbird a été classé n° 1 dans le monde en 2019 par le Wall Street Journal/Times Higher Education. L'ASU a été classée l'« École la plus innovante » n° 1 du pays par U.S. News & World Report pendant six années consécutives.

À propos de l'ASU

L'université d'État de l'Arizona a développé un nouveau modèle pour les universités de recherches américaines en créant une institution qui s'engage pour l'accès, l'excellence et l'impact. L'ASU se mesure par ceux qu'elle inclut, et non par ceux qu'elle exclut. En tant que prototype pour une nouvelle université américaine, l'ASU poursuit des recherches qui contribuent au bien public et assume une responsabilité majeure dans la vitalité économique, sociale et culturelle des communautés qui l'entourent.

