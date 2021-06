La société de biotechnologie chinoise Vazyme présentera une gamme complète de solutions de dépistage de la COVID-19 au Medlab

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- La société de biotechnologie chinoise Vazyme présentera une riche gamme de produits au Medlab Middle East 2021, un salon de premier plan dédié aux laboratoires médicaux. Un autre salon se tiendra simultanément au même endroit, le salon Arab Health. L'événement en présentiel aura lieu du 21 au 24 juin 2021 au Dubai World Trade Centre. Divers produits seront exposés au stand n° Z5.D40, notamment le système d'extraction automatisée des acides nucléiques, le kit de détection antigénique du SARS-CoV-2 (syndrome respiratoire aigu sévère dû au coronavirus 2) (or colloïdal), le kit de détection d'anticorps post-vaccination et les analyseurs de dosage immunologique par fluorescence de points quantiques.

Medlab est devenu un salon de renommée mondiale dédié aux laboratoires médicaux et un salon professionnel du diagnostic in vitro (DIV) au rayonnement international. Ne serait-ce que l'année dernière, l'événement a attiré plus de 23 000 professionnels de laboratoire médical, de la santé et du monde du commerce en provenance de plus de 140 pays et régions du monde entier. Cette année, le salon réunira plus de 650 entreprises de plus de 40 pays et régions.

En tant que l'un des rares producteurs innovants chinois axés sur la recherche et le développement, disposant en interne de capacités de développement de technologies en amont et de capacités de fabrication de produits finis, Vazyme prévoit de présenter plusieurs de ses produits clés lors de l'événement, notamment les solutions de dépistage de la COVID-19, ainsi que ses instruments de diagnostic in vitro exclusifs. Cette gamme de produits exposés devrait jouer un rôle important dans la promotion de la préservation de la santé, et dans la prévention et le contrôle de la propagation de la COVID-19.

Éléments marquants des principaux produits de Vazyme :

Kits de détection de la COVID-19 :

la solution complète de détection des acides nucléiques

le kit de détection antigénique de la COVID-19

le kit de détection ELISA d'anticorps neutralisants

le kit de détection des IgG dirigées contre le domaine de liaison au récepteur (RBD)

le kit de détection ELISA des IgG dirigées contre le domaine de liaison au récepteur (RBD)

Réactifs pour la recherche :

réactifs à base de matériel enzymatique pour les tests de détection des acides nucléiques de la COVID-19

autres réactifs pour la recherche en sciences de la vie

Forte de sa grande compétence en recherche et développement et de sa vaste expertise technologique, Vazyme s'est engagée à prévenir et à contrôler la propagation de la COVID-19. Après l'apparition de la maladie, l'entreprise a achevé rapidement la phase de recherche et de développement des matières premières pour les réactifs de diagnostic des acides nucléiques. Elle a par ailleurs grandement amélioré la sensibilité et la spécificité des kits de détection tout en fournissant aux fabricants de réactifs des matières premières qui peuvent être utilisées pour produire plus de 500 millions de kits de diagnostic. De plus, l'équipe de recherche et développement a mis au point avec succès un kit de détection des anticorps qui s'appuie sur la plateforme technologique générique clé de l'entreprise et affiche les résultats en moins de dix minutes. À ce jour, Vazyme a exporté plus de 30 millions de réactifs de détection dans le monde. L'entreprise a également introduit un kit de test antigénique qui améliore encore davantage l'efficacité de la détection avant de déployer des kits de détection d'IgG neutralisantes et d'IgG dirigées contre le RBD, qui sont utilisés pour évaluer l'efficacité des vaccins déjà disponibles sur le marché et aider à développer de nouveaux vaccins avec une efficacité accrue.

Vazyme a grandement contribué à la prévention et au contrôle de la pandémie. L'entreprise a notamment proposé des solutions de dépistage de la COVID-19 à 19 pays et régions dans le monde après avoir reçu l'approbation des autorités de surveillance respectives, y compris, entre autres, l'agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni (MHRA), l'organisme GOST de la Russie, l'agence brésilienne de surveillance sanitaire (ANVISA) et l'agence nationale de contrôle des médicaments et des aliments d'Indonésie (ou FDA indonésienne).

Afin de développer ses activités sur les marchés mondiaux, Vazyme prévoit d'élargir son portefeuille de services de diagnostic in vitro en investissant davantage dans le développement de solutions innovantes.

Informations sur le stand de Vazyme

Date (exposition en direct) : 21 ‑ 24 juin 2021

Lieu : Dubai World Trade Centre, Émirats arabes unis

N° de stand : Z5.D40

Date (exposition en ligne) : 23 mai - 22 juillet 2021

À propos de Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd

Fondée en 2012, Vazyme est, en Chine, l'une des rares entreprises de biotechnologie innovantes, axées sur la recherche et le développement, qui possède des capacités de développement de technologies en amont et de fabrication de produits finis. Avec un engagement continu envers l'innovation, l'entreprise, qui s'appuie sur sa plateforme de technologie générique clé exclusive, a construit un réseau commercial couvrant la recherche biologique, le diagnostic in vitro et la biomédecine. Actuellement, Vazyme dispose d'un portefeuille de plus de 200 types de recombinases, utilisées dans le cadre de recombinaisons génétiques, de plus de 1 000 types d'antigènes haute performance, d'anticorps monoclonaux et d'autres matières premières clés, et de plus de 500 produits finis. Elle a en outre développé huit séries de réactifs de diagnostic exclusifs utilisables sur le point d'intervention (POCT), ainsi que des matériaux de contrôle connexes, concernant les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, les inflammations, la prépotence, la fonction gastrique, l'auto-immunité, la fonction rénale, la gestion des maladies chroniques et les maladies respiratoires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de Vazyme à l'adresse suivante http://www.vazyme.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1530533/1.jpg