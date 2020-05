La société chinoise CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) élabore de nouveaux modèles pour la commercialisation de modules à l'étranger

Relever par l'innovation les nouveaux défis créés par la COVID-19

ZHENJIANG, Chine, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd., a établi un partenariat avec Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd., en vue d'élaborer de nouveaux modèles commerciaux pour les marchés étrangers. Le 18 mai, le Président de CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang), Li Jingnan, a remis une plaque au Directeur général de Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu), Ge Xianglin, lors d'une cérémonie de signature, au cours de laquelle Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) devient l'agence commerciale des modules de CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) sur les marchés hors de Chine.

CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) a effectué de notables percées dans plusieurs marchés émergents, notamment aux Philippines, en Inde et en Corée du Sud. L'octroi de licences correspond à une feuille de route dont l'objectif est de développer plus avant les canaux commerciaux à l'étranger et d'accroître ces parts de marché. M. Li a déclaré : « Dans le monde hautement interconnecté d'aujourd'hui, il est naturel que les entreprises établissent des partenariats stratégiques, partagent des informations et collaborent avec d'autres pour innover. Grâce à notre coopération étroite et fructueuse avec Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) l'année dernière, nous avons réussi à établir une synergie en matière d'expansion du marché, d'amélioration de l'image de marque et de mise à niveau technologique. L'octroi de cette licence illustre notre volonté d'approfondir le partenariat stratégique existant. »

Pour renforcer sa compétitivité sur le marché, CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) a assuré une mise à niveau de ses usines de cellules et de modules dans le but de lancer des cellules de 166-185 mm et des modules connexes. En outre, pour satisfaire la demande en constante évolution du marché, l'entreprise bâtira des usines de fabrication intelligentes, performantes et intégrées, améliorera sa plateforme industrielle Internet, intégrera l'intelligence dans ses services clientèle et créera une plateforme de gestion des coûts totaux pour assurer un contrôle intelligent et une analyse en temps voulu tout au long du processus de fabrication, dans la mesure où elle se convertit en un fournisseur intégré de produits et de services.

Les graves conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur le marché mondial ont incité CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) à relever le défi en créant de nouveaux relais de croissance, en innovant et en ouvrant des perspectives malgré la crise et les difficultés.

