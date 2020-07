La SOCAN apporte des changements à la direction d'Audiam

TORONTO, le 14 juill. 2020 /CNW/ - La SOCAN annonce aujourd'hui que Jeff Price quitte immédiatement Audiam, une entreprise en propriété exclusive de la SOCAN. Jeff King, le chef de l'exploitation de la SOCAN, assumera les fonctions et responsabilités du chef de la direction d'Audiam.

« Les activités d'Audiam se poursuivent sans autre changement », a déclaré la chef de la direction par intérim de la SOCAN, Jennifer Brown. « La SOCAN et Audiam continuent de représenter les ayants droit afin de s'assurer qu'ils soient payés équitablement. »

Jeff King a siégé au conseil d'administration d'Audiam et il a joué un rôle clé afin de faire de l'entreprise un leader de l'administration des droits numériques depuis son acquisition par la SOCAN en 2016.

Audiam a été bâtie par plusieurs individus de talent qui demeurent tous au sein de l'entreprise. Fondée à New York en 2014, Audiam emploie 17 personnes à plein temps.

Audiam octroie des licences, assure le monitorage, les audits et les recherches en plus de collecter et répartir les redevances mécaniques numériques et celles de YouTube au nom des créateurs et éditeurs de musique.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 160 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion de droits -- notamment à travers ses filiales en propriété exclusive Dataclef et MediaNet ainsi qu'Entandem (une coentreprise mise sur pied avec RÉ:SONNE) --, la SOCAN est dédiée à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com .

