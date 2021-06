La SIERE et la CEO unissent leurs forces pour appuyer des projets novateurs qui répondent aux besoins croissants en énergie de la province

TORONTO, le 18 juin 2021 /CNW/ - Les entreprises et les collectivités pourront bientôt mettre à l'essai des approches et des technologies énergétiques novatrices grâce à un nouveau partenariat entre la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) et la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO).

Plus tard au cours de l'année, le Fonds d'innovation pour le réseau (FIR) de la SIERE et l'Espace innovation CEO lanceront ensemble un appel de propositions ciblé visant à soutenir des projets de recherche et de démonstration susceptibles d'offrir de la valeur aux consommateurs et au réseau. La SIERE et la CEO souhaitent recevoir des propositions novatrices qui mettent à l'épreuve les capacités des ressources énergétiques décentralisées à fournir des services aux échelons local et provincial.

En général, les ressources énergétiques décentralisées désignent les ressources qui produisent, stockent ou gèrent l'électricité et qui sont connectées à un réseau local ou aux installations d'un client. Voici quelques exemples : les panneaux solaires sur les toitures, les unités de stockage dans des batteries et les dispositifs de réponse à la demande, comme les thermostats intelligents, qui aident à réduire ou à modifier la consommation d'électricité des consommateurs.

En raison de l'augmentation de la demande en électricité en Ontario durant les dix dernières années, les ressources énergétiques décentralisées peuvent accroître la fiabilité, l'abordabilité et la concurrence du réseau, tout en augmentant la valeur pour les consommateurs. Le défi consiste à exploiter ces ressources efficacement afin qu'elles soient intégrées au réseau d'électricité général.

À mesure que le réseau se diversifie et se complexifie, la SIERE et la CEO s'associent pour aider à cibler et à surmonter certains des obstacles techniques et réglementaires qui peuvent empêcher les ressources énergétiques décentralisées de réaliser leur potentiel. La SIERE donnera, dans le cadre de son FIR, un soutien financier à des projets novateurs qui permettront d'accroître la compréhension des capacités des ressources énergétiques décentralisées, de leur intégration aux marchés de l'électricité et au réseau de distribution ainsi que de leur contribution au fonctionnement rentable et fiable du réseau. L'Espace innovation CEO offrira, au besoin, de l'aide sur les aspects réglementaires des projets financés par le FIR que réalisent les services publics et d'autres entreprises.

De plus amples renseignements sur l'appel conjoint et ciblé seront communiqués le 22 juin au symposium 2021 IESO Summit-Lite: Focus on Innovation.

Citations

« Cette initiative, mise en œuvre en partenariat avec la CEO, nous rapproche davantage de notre objectif de nous assurer d'avoir, en tant que société d'exploitation de réseau, une vision qui s'étend de la société d'exploitation de réseau provinciale aux panneaux solaires, au stockage et à d'autres ressources locales. Nous pouvons ainsi exploiter ces ressources locales et faire en sorte qu'elles assurent la fiabilité du réseau alors qu'augmentent les besoins en électricité de la province. » - Katherine Sparkes, directrice, Innovation, recherche et développement, SIERE.

« Nous nous efforçons de résoudre les enjeux énergétiques de façon rentable et de faciliter une innovation qui nous permet d'atteindre cet objectif. Ce partenariat avec la SIERE est une étape importante dans la promotion de notre engagement à travailler avec le secteur pour soutenir la fiabilité et la durabilité à long terme ainsi qu'à offrir de la valeur au public. » - Ceiran Bishop, directeur, Politiques stratégiques, CEO.

Renseignements supplémentaires et ressources

À propos de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité

La SIERE exploite le réseau d'électricité de l'Ontario en tout temps pour s'assurer que la population reçoit une source d'électricité fiable et rentable au moment et à l'endroit où elle en a besoin. Elle travaille avec des partenaires du secteur et collabore avec les collectivités de l'Ontario pour planifier les besoins en électricité de la province, maintenant et à l'avenir, et se préparer à y répondre. Le Fonds d'innovation pour le réseau de la SIERE offre des possibilités novatrices d'économies en électricité aux contribuables de l'Ontario grâce au financement de projets qui permettent aux clients de mieux gérer leur consommation d'énergie ou qui réduisent les coûts associés au fonctionnement fiable du réseau de la province.

À propos de la Commission de l'énergie de l'Ontario

La CEO réglemente les secteurs de l'électricité et du gaz naturel de l'Ontario de façon indépendante. Elle protège les intérêts des particuliers et favorise le progrès collectif de la population de l'Ontario. Son objectif est d'offrir une valeur au public, au moyen d'une réglementation prudente et d'une prise de décision judiciaire indépendante, qui contribue au développement économique, social et environnemental de l'Ontario. Grâce à l'Espace innovation CEO, les innovateurs peuvent participer à des conversations franches et informelles avec le personnel de la CEO, en plus d'obtenir des conseils et un soutien personnalisés dans les exemptions des exigences réglementaires.

