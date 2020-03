La série HUAWEI P40 marque l'ère de la photographie visionnaire

SHENZHEN, Chine, 26 mars 2020 /PRNewswire/ -- Huawei Consumer Business Group a annoncé aujourd'hui la sortie des modèles HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI P40 Pro et HUAWEI P40, présentant des innovations révolutionnaires en matière d'appareils photo qui élargissent considérablement l'éventail des possibilités de prises de photos et de vidéos mobiles.

La série HUAWEI P40 perpétue l'héritage d'excellence de la série en matière de prises d'images. Le grand capteur de 1/1,28 pouce augmente grandement l'apport de lumière pour améliorer le rendu sous faible luminosité, tandis qu'une nouvelle conception de périscope permet d'obtenir un véritable zoom optique 10x. La série P40 est alimentée par le système sur puce Kirin 990 5G et prend en charge le haut débit 5G et le Wi-Fi 6 Plus.

Richard Yu, PDG de Huawei Consumer BG déclare : « La série P de HUAWEI s'est toujours attachée à innover sur le plan esthétique et à mettre à disposition du matériel de grande qualité pour faire des images, représentant le meilleur du design industriel et de la technologie. Grâce à un capteur exceptionnel, des systèmes d'appareil photo que nous avons conçus conjointement avec Leica, un jeu de puces puissant et le HUAWEI XD Fusion Engine, la série HUAWEI P40 illustre notre objectif et offre une expérience en Super Définition toute la journée afin d'aider les clients à accomplir leur vision créative ».

Les modèles HUAWEI P40 Pro et P40 Pro+ sont équipés de l'écran « à débordement » à quatre courbes de HUAWEI. L'écran présente un bord incurvé sur les quatre côtés, tandis que les cadres extrêmement étroits et les coins arrondis profilés assurent une prise en main ergonomique et un aspect presque sans bord. Un lecteur d'empreintes digitales amélioré à l'écran offre une authentification biométrique 30 pour cent plus rapide.

Disponibles en trois finitions de verre brillant - Blanc glacier, Bleu profond et Noir - et en deux nouvelles finitions de verre mat réfractif - Or rose (Blush Gold) et Givre argenté (Silver Frost), les modèles HUAWEI P40 Pro et P40 irradient une grande élégance. Le HUAWEI P40 Pro+ est doté d'un panneau arrière en céramique nano-technologique délicate qui est cuite et polie pour garantir qu'il résiste à l'épreuve du temps en faisant preuve d'une durabilité incroyable et d'un style intemporel. Ce design unique se décline en deux couleurs emblématiques : Blanc céramique et Noir céramique.

La série P40 de HUAWEI intègre le système d'appareil photo Ultra Vision Leica, disponible en configuration triple, quadruple et penta-caméra. Le HUAWEI P40 offre des rendus photographiques extraordinaires avec des objectifs ultra grand-angle, grand angle et téléobjectif. Le HUAWEI P40 Pro offre une évolution de la quadruple caméra Leica avec une caméra cinématographique ultra-large plus puissante et une caméra ToF (temps de vol) avec un zoom SuperSensing 50x. Le HUAWEI P40 Pro+ permet aux consommateurs de voir ce qui est inédit grâce au SuperZoom Array, qui prend en charge un véritable zoom optique de 10x et un zoom numérique maximum de 100x.

La série HUAWEI P40 est alimentée par le système sur puce Kirin 990 5G pour offrir une connectivité 5G intégrée avec la prise en charge de la bande 5G la plus complète, de solides performances d'IA et une efficacité énergétique. La réactivité de l'écran est portée à un plus haut niveau grâce au moteur de rendu graphique amélioré qui tire le meilleur parti du panneau 90 Hz sur les modèles HUAWEI P40 Pro et P40 Pro+.

Le système d'exploitation EMUI 10.1 lance un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui permettent une vie de l'IA plus riche et plus fluide. Parmi elles, citons le système de visioconférence Full HD 1080p HUAWEI MeeTime[1] et Huawei Share pour une connectivité tactile entre les dispositifs.

La série HUAWEI P40 sera disponible sur certains marchés.

1. Cette fonctionnalité sera disponible via la mise à jour HOTA. HUAWEI MeeTime est pris en charge en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, aux Philippines et en Indonésie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1138102/HUAWEI_P40_Pro_Ice_White_Black.jpg