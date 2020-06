La rue Island accueillera la première vélorue du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 25 juin 2020 /CNW Telbec/ - La rue Island dans Pointe-Saint-Charles qui relie le canal de Lachine, le cœur commercial et institutionnel de la rue du Centre ainsi que le pôle culturel, sportif et communautaire de la rue Grand Trunk, deviendra, dès le mois de juillet, la première vélorue du Sud-Ouest.

La nouvelle configuration de la rue Island, entre les rues Saint-Patrick et Grand Trunk, permettra un meilleur partage de la chaussée. Ainsi, les cyclistes circuleront sur la chaussée dans le même sens que les automobilistes, tandis que dans le sens contraire, une bande cyclable bordée de deux bandes de protection sera marquée au sol. Par ailleurs, certains trottoirs seront élargis pour un meilleur confort des piétons.

Depuis 2013, cette initiative a fait l'objet d'une démarche démocratique soutenue, impliquant des consultations publiques et des ateliers d'idéation. Ainsi, cette transformation s'inspire du concept d'aménagement préliminaire présenté le 12 décembre 2019 lors de la soirée d'idéation organisée dans le cadre du Programme de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal. Lors de cet événement, mais aussi au moyen d'un questionnaire en ligne, la population avait pu enrichir le concept d'aménagement qui avait été élaboré en fonction des besoins exprimés par le milieu dans le passé. Les participant.e.s ont ainsi partagé leurs idées en matière d'ambiance, de mobilité, de verdissement et de mobilier pour la future rue Island.

« Une fois le scénario d'aménagement temporaire complété avec les aspirations exprimées cet hiver, il était clair que l'espace partagé à créer correspondait à celui de la vélorue. Ce type d'aménagement répond aux besoins de sécurité et d'un meilleur partage de la rue souvent mentionnés par la population. L'espace dédié aux piétons sera agrandi notamment par la création d'îlots de verdure et l'installation de mobilier qui invite à la détente et aux échanges. Toujours au centre de la démarche : la création d'un lieu verdoyant qui invite aux rencontres et au partage », explique Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Selon la définition du ministère des Transports du Québec, une vélorue est un chemin public ou une partie de celui-ci sur lequel certaines règles de circulation sont modifiées pour favoriser la circulation des cyclistes et assurer leur sécurité. Tous les aménagements sont réalisés de sorte que chaque usager décèle que le partage de la chaussée s'y fait de façon instinctive. « Nous avons très hâte que cette première vélorue, fruit des échanges avec la population citoyenne et commerçante, ainsi qu'avec les organismes du milieu, prenne forme. Situé en prolongement du futur espace piéton, dont l'aménagement entre le canal de Lachine et la rue Saint-Patrick est prévu en 2021, cet axe central de Pointe-Saint-Charles deviendra une porte d'entrée attrayante dans le quartier », se réjouit Craig Sauvé, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Henri-Est−Petite-Bourgogne−Pointe-Saint-Charles−Griffintown.

Dès la fin du mois de juillet, la population pourra tester cette première mouture du concept et identifier, à l'aide de boites à idées qui seront installées sur le site, les ajustements à apporter à l'aménagement permanent dont les travaux sont prévus en 2022.

Pour en savoir plus et pour s'abonner à l'infolettre au sujet du réaménagement de la rue Island : realisonsmtl.ca/island

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest