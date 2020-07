La Ronde ouvrira ses portes le 25 juillet avec de nouvelles mesures de sécurité accrues

MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Ronde, la première destination du Québec en matière de sensations fortes et de divertissement familial, annonce aujourd'hui qu'elle ouvrira ses portes avec une capacité limitée à compter du 25 juillet, 2020. Pour se conformer aux directives d'ouverture que la santé publique du Québec demande aux entreprises d'observer, le parc commencera par fonctionner à des taux de fréquentation réduits et offrira en exclusivité, le 25, 26, 31 juillet et 1er et 2 août, un mode « avant-première » aux membres et aux détenteurs d'un Passeport-saison. Puis, il ouvrira ses portes à tous les visiteurs à compter du 3 août. Au terme d'une courte phase d'ouverture initiale, les taux de fréquentation acceptés seront graduellement augmentés. Le parc s'affaire à mettre en œuvre des mesures de sécurité et des protocoles d'hygiène accrus; il déploiera notamment plusieurs nouveaux systèmes fonctionnant à l'aide de technologies avancées pour protéger les visiteurs et les employés.

« La Ronde est une tradition de la saison estivale pour de nombreux Québécois et nous avons très hâte de les accueillir dans un environnement sain et sécuritaire. La santé et la sécurité de nos visiteurs et de nos employés demeurent notre priorité absolue, » a souligné la présidente de l'établissement, Janine Durette.

« La Ronde, comme tous les parcs Six Flags, est une attraction extérieure qui pose un risque d'exposition beaucoup moins élevé que les centres d'amusement intérieurs. Nos visiteurs ne sont pas confinés dans un espace pendant de longues périodes de temps, ils se déplacent constamment durant leur expérience; certains font des manèges, d'autres mangent à nos restaurants, tandis que d'autres encore magasinent à nos boutiques souvenirs ou jouent à des jeux d'adresse. Puisque les parcs Six Flags couvrent des dizaines voire des centaines d'hectares, nous pouvons facilement gérer l'affluence des visiteurs de manière à respecter la distanciation physique prescrite, souligne le président-directeur général de Six Flags, Mike Spanos. Nous avons élaboré un plan exhaustif d'ouverture et de réouverture sécuritaire qui repose sur les pratiques exemplaires recommandées par les experts de l'industrie des parcs thématiques, y compris des parcs associés aux destinations les plus courues du monde; ainsi, nos visiteurs pourront vivre leur expérience de la manière la plus sécuritaire possible. En raison de cette nouvelle norme, les choses se feront très différemment, mais nous croyons que ces mesures additionnelles sont appropriées dans le contexte actuel ».

Tous les parcs Six Flags utiliseront un système de réservation en ligne pour gérer l'affluence, programmer le nombre d'entrées par jour et décaler les heures d'arrivée afin de minimiser l'exposition de proximité. De plus, une imagerie thermique sera utilisée pour vérifier la température.

Le plan d'ouverture du parc, que l'entreprise a élaboré en consultation avec des épidémiologistes, respecte et surpasse, à certains égards, les lignes directrices provinciales. Il prescrit les normes qui régissent l'exécution de protocoles de distanciation physique et d'hygiène de niveau supérieur.

Dépistage sanitaire des visiteurs et des employés

Une technologie d'imagerie thermique infrarouge sans contact sera utilisée pour vérifier la température des visiteurs et des employés avant leur entrée; on leur demandera de confirmer qu'ils n'ont aucun problème de santé et ils devront accepter de se conformer aux politiques de santé de l'entreprise.

Les visiteurs seront tenus de reconnaître et de respecter les politiques de santé de l'entreprise, qui interdissent l'entrée dans le parc s'ils ont récemment été exposés ou présentent des symptômes de la COVID-19.

Suivant les directives de la santé publique du Québec, tous les visiteurs de 2 ans et plus et tous nos employés devront porter un masque couvrant le nez et la bouche pendant leur visite/journée de travail.

Les visiteurs qui ne possèdent pas de masque pourront s'en procurer un à l'entrée principale.

Application stricte des mesures de distanciation physique

Des marqueurs de distance facilement identifiables seront ajoutés dans les aires des files d'attente : entrée, manèges, toilettes, boutiques et restaurants.

Les aires de repas seront aménagées de manière à laisser un espace adéquat entre les places assises.

Les visiteurs seront séparés par des rangées ou des sièges vides dans tous les manèges.

Protocoles accrus de nettoyage et de désinfection

Des équipes de nettoyage formées et dédiées ont été mises en place.

Elles procéderont fréquemment au nettoyage et à la désinfection des points de contact à haut risque, notamment les sièges, les dessus de table, les comptoirs, les portes et les poubelles.

Elles procéderont également au nettoyage des manèges, des systèmes de retenue et des rampes pendant la journée.

Du personnel procédera fréquemment à la désinfection des toilettes.

De multiples stations de lavage de mains et stations avec assainisseur à base d'alcool seront aménagées à la grandeur du parc.

Toutes les aires de travail des employés seront régulièrement nettoyées et désinfectées.

Désinfection dans le cadre de la préparation et du service alimentaire

Les condiments, les ustensiles libre-service et les serviettes de table seront fournis aux visiteurs avec leurs repas, au besoin.

aux visiteurs avec leurs repas, au besoin. Les boissons seront servies par les préposés et les visiteurs recevront chaque remplissage dans un contenant à usage unique, plutôt que dans une bouteille réutilisable.

Équipement et fournitures de nettoyage de catégorie commerciale

Chaque employé recevra une trousse de protection contenant un masque (ou couvre-visage), des lunettes de protection et des gants jetables.

Des pulvérisateurs seront utilisés pour désinfecter les vastes aires.

Communication à plusieurs niveaux avec les visiteurs et les employés

Les membres de nos équipes de première ligne recevront une formation approfondie sur les nouvelles procédures.

Nous communiquerons fréquemment avec nos visiteurs via le site Web de La Ronde, nos infolettres ainsi que dans des annonces faites sur le parc.

Des marqueurs de distance et des indicateurs de distanciation physique seront mis en place.

Des panneaux de signalisation sur la sécurité seront installés à la grandeur du parc.

Système de réservation pour gérer l'affluence

La Ronde observera les lignes directrices provinciales et municipales en ce qui a trait aux limites de capacité de foule. Le parc a établi des plafonds d'affluence qui seront en deçà de la capacité théorique du parc afin de pouvoir respecter la distanciation physique prescrite. Les membres, les détenteurs de Passeport-saison et les visiteurs possédant un billet d'un jour ou de groupe devront faire une réservation sur laronde.com. Le processus prendra entre 5 et 7 minutes et les visiteurs devront suivre les étapes suivantes :

Entrer leur numéro de commande en ligne, leur numéro de billet ou leur numéro de membre/Passeport-saison.

Sélectionner le jour et l'heure d'arrivée au parc (admission sans limite de temps sur le site).

Regarder une courte vidéo décrivant les procédures de distanciation physique et de nettoyage.

Confirmer leur compréhension de la politique santé de l'entreprise.

Acheter un stationnement en ligne (pour les personnes qui n'ont pas de Passeport-saison incluant le stationnement).

Les visiteurs pourront faire une réservation comme suit :



Tous les membres et détenteurs de Passeport-saison | Lundi 20 juillet à midi

Pour TOUS les visiteurs | Mercredi 22 juillet à midi

La marque Six Flags est synonyme de plaisir en famille et de sensations fortes pour tous les âges. Ces importants nouveaux changements visent à améliorer l'expérience générale du parc tout en assurant la sécurité des visiteurs et des employés.

À propos de Six Flags Entertainment Corporation

Six Flags Entertainment Corporation est le plus grand regroupement de parcs thématiques régionaux au monde et le plus grand exploitant de parcs aquatiques en Amérique du Nord avec 26 parcs aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis 58 ans, Six Flags divertit des millions de familles avec ses montagnes russes de calibre mondial, ses manèges thématiques, ses parcs aquatiques palpitants et d'autres attractions uniques. Pour en savoir plus, visitez le www.sixflags.com.

À propos de La Ronde

La Ronde est le plus important parc d'attractions de l'Est du Canada. Inaugurée à l'occasion de l'Expo 67, elle offre aujourd'hui une quarantaine de manèges et attractions, dont le Goliath qui compte parmi les plus hautes et les plus rapides montagnes russes en Amérique du Nord, de même qu'une section familiale haute en couleur, le Pays de Ribambelle. Pour en savoir plus, visitez www.laronde.com.

