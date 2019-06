La restauration du moteur d'un véhicule flottant unique en son genre est commencée

Il s'agit du seul véhicule flottant au monde propulsé par Ferrari et mis au point avec la bénédiction d'Enzo Ferrari

MARANELLO, Italie, 19 juin 2019 /CNW/ - Le seul hydroplane propulsé par Ferrari de toute l'histoire suscite un intérêt mondial depuis son siège d'origine de Maranello, en Italie. Construit en 1952 avec la participation personnelle d'Enzo Ferrari lui-même, cet hydroplane historique et unique en son genre est en cours de préparation en vue de son 70e anniversaire, son moteur étant remis en état au fameux centre technique Ferrari Classiche.

Conçu pour battre les records mondiaux de vitesse, l'engin baptisé Arno XI a une feuille de route sans précédent, lui qui a établi un record jamais battu de 240 km/h en 1953 sur le Lago d'Iseo, en Italie. En 1951, le premier propriétaire du bateau, Achille Castoldi, s'est lié d'amitié avec Alberto Ascari et Luigi Villoresi, des pilotes Ferrari de Grand Prix. Les deux célèbres coureurs ont aidé Castoldi à obtenir ce qui allait devenir le seul moteur Ferrari de l'histoire à être créé spécifiquement pour une embarcation. Enzo Ferrari a accepté de prendre part personnellement au projet, supervisant chacune des étapes de fabrication et de mise à l'essai du moteur. Le chef de la conception des moteurs chez Ferrari, Aurelio Lampredi, ainsi que l'équipe d'ingénierie ont aussi participé directement au projet.

« Il s'agit de l'un des plus importants moteurs dans l'histoire de Ferrari », soutient Luigino « Gigi » Barp, chef de Ferrari Classiche, la division Ferrari chargée de la remise en état d'origine des Ferrari classiques. « Nous avons restauré les Ferrari les plus rares et les plus précieuses jamais fabriquées, mais, de toute évidence, nous avons seulement travaillé sur des carrosseries et des moteurs pour automobiles. La remise en état de ce moteur Ferrari de 1952, fabriqué à la main précisément pour cette installation unique, est un rêve devenu réalité pour tout le personnel du siège de Ferrari. »

« Imaginez un instant être l'un des meilleurs techniciens chez Ferrari et de pouvoir travailler avec les mêmes pièces qu'Enzo Ferrari lui-même a aidé à concevoir et à fabriquer », déclare Milton Verret, homme d'affaires d'Austin, quatrième propriétaire et propriétaire actuel du bateau. « Pour un collectionneur de Ferrari rares et uniques, rien n'est comparable à un bateau de course propulsé par un moteur Ferrari créé pour la course de F1. Ajoutons à cela l'engagement personnel d'Enzo et l'on obtient un moteur fonctionnel pour lequel la plupart des passionnés de sports motorisés donneraient leur vie. C'est du jamais vu, tout simplement. »

Le moteur Ferrari de 1952 (1952 est inscrit sur le bloc moteur) qui trône encore aujourd'hui sur l'Arno XI est de type 375; il offre 4,5 litres et compte 12 cylindres. Le même type de moteur propulsait la Ferrari qui a remporté son tout premier Championnat du monde de Formule Un lors du Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est tenu à Silverstone l'année précédente. Le ratio de compression du moteur est de 12:1 et développe suffisamment de puissance pour que l'hélice bipale atteigne 10 000 tr/min. Le moteur est muni d'un système d'allumage électromagnétique double de 24 bougies, alors qu'on en compte habituellement 12. L'utilisation de magnétos plutôt que de têtes de distributeur permet au moteur de demeurer en marche même s'il est couvert d'eau.

Le moteur Ferrari d'origine développait 350 BHP. Cependant, après certains essais et quelques courses au début de 1953, Enzo Ferrari a exigé que le moteur soit modifié, même si le bateau avait atteint des vitesses bien supérieures à 160 km/h, pour qu'il accepte le biométhanol afin d'enregistrer de meilleurs ratios de compression. Il a ajouté deux compresseurs Roots (ou des surcompresseurs doubles) et un duo de gigantesques carburateurs à quatre étrangleurs, de sorte que le moteur puisse alors développer plus de 500 BHP! Le parcours du bateau est jalonné de records mondiaux de vitesse attribuables en totalité à ce moteur Ferrari.

« Quand mon équipe aura terminé de travailler sur le moteur, il fonctionnera comme il le faisait lorsque Castoldi et notre fondateur, M. Ferrari, ont mis la clé dans le contact en 1952 », ajoute Barp.

« Je voulais m'assurer que le bateau soit en parfait état pour son 70e anniversaire », affirme Verret. « Il est question ici de préserver l'héritage de Ferrari. C'est ce type de rareté qui fait que certaines Ferrari valent des dizaines de millions de dollars. Le fait de posséder "le seul et unique" bateau a une valeur inestimable. »

Depuis 2012, l'Arno XI a été emprunté à Verret par deux musées Ferrari italiens de renommée mondiale. Des centaines de milliers de visiteurs sont venus admirer le véhicule. Le bateau est exposé aux côtés de la Ferrari championne de F1 en 1951, faisant montre de la dominance de Ferrari sur la route comme sur l'eau.

Selon Barp : « Il s'agit d'un chapitre encore actuel dans l'histoire de Ferrari. Nos moteurs sont véritablement conçus afin de durer pour toujours. Presque 70 ans plus tard, c'est un honneur d'accueillir aujourd'hui dans l'atelier Ferrari Classiche ce modèle unique en son genre et fabriqué sur mesure, à la main. M. Verret nous a confié sa garde, et nous faisons la même chose pour tous les passionnés de Ferrari dans le monde. »

Le centre Ferrari Classiche prévoit que les travaux effectués sur le bateau Ferrari seront terminés au début de l'automne. À ce moment, M. Verret entend le parader dans le monde entier pour les adeptes de Ferrari de toute la planète.

À propos de Milton Verret

Milton Verret est entrepreneur et philanthrope originaire d'Austin, au Texas, qui œuvre auprès d'organismes de bienfaisance pour enfants de partout aux États-Unis. M. Verret est un collectionneur passionné par les voitures classiques, les bateaux et les souvenirs de rock and roll. On lui doit la fondation et l'exploitation de plusieurs sociétés et entreprises couronnées de succès à l'échelle nationale.

Pour le compte de Milton Verret

Dean Leipsner

dean@fullthrottlemarketing.com

Austin, Texas, États-Unis

+1 (512) 387-0049

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/925388/Ferrari_hydroplane.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/925389/Ferrari_powered_hydroplane.mp4

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/925390/Ferrari_Boat_Press_Photos.pdf

SOURCE Milton Verret