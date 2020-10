La recherche scientifique est le moteur principal du développement de SMOORE

——Après être devenue la première société cotée en bourse du secteur, la société mère de VAPORESSO, SMOORE, est la première à obtenir l'autorisation de mener le projet de recherche de niveau national avec l'équipe universitaire de Tongji.

SHENZHEN, Chine, le 10 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La société mère de VAPORESSO, SMOORE International Holdings Co., Ltd. et l'équipe de l'université de Tongji ont reçu l'approbation après avoir déposé une demande conjointe pour un projet de recherche auprès de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine. SMOORE est maintenant la première entreprise de vaporisation à obtenir un projet de recherche au niveau national. En tant que première entreprise cotée en bourse dans le secteur de la vaporisation, SMOORE a franchi une nouvelle étape décisive dans le domaine de la recherche scientifique.

Obtenir suffisamment de satisfaction en nicotine avec une vape est l'une des plus grandes préoccupations de la plupart des utilisateurs lors du choix des produits, et c'est également un point sensible central pour ces derniers. Le projet vise à étudier la satisfaction en nicotine en développant des modèles animaux, en analysant plus en profondeur les facteurs clés affectant l'efficacité du processus de transmission de la nicotine et en fournissant un soutien scientifique pour le développement de nouvelles technologies d'atomisation à l'avenir. À l'heure actuelle, les expériences pertinentes sont entrées en phase de préparation.

Une tendance portée par la science

L'optimisation et l'amélioration continues de l'expérience de vaporisation, fondées sur l'innovation scientifique, sont à l'origine de la croissance rapide de l'influence du secteur émergent de la vaporisation. Lors du GTNF 2020 Virtual qui vient de s'achever, le thème de la « scientificité » a également été introduit parmi un large éventail de discussions. L'optimisation de l'efficacité de transmission de la nicotine dans les derniers dispositifs de vaporisation afin de réduire continuellement la teneur en nicotine pendant le processus de vaporisation, tout en maintenant la même satisfaction liée à la nicotine, est considérée comme une tendance majeure dans le développement des nouveaux dispositifs de vaporisation.

Le développement rapide est le fruit d'une recherche scientifique et d'une innovation constantes

La grande importance accordée à la recherche scientifique a permis à SMOORE de créer un institut de recherche fondamentale à même de mener diverses expériences scientifiques de manière indépendante. Aujourd'hui, l'ensemble du système de recherche fondamentale SMOORE s'est développé en trois centres de recherche fondamentale. Son champ de recherche couvre les aspects suivants :

L'établissement de procédures d'essai qui respectent ou dépassent les normes internationales, qui couvrent les essais physiques, l'analyse chimique, la caractérisation structurelle, les essais toxicologiques, les essais fonctionnels de vaporisation et les essais de qualité des produits.

Les statistiques, l'analyse et l'interprétation de données expérimentales pertinentes. Le fait de fournir rapidement un soutien technique, des orientations scientifiques pour la résolution de problèmes et des stratégies pour la R&D et les autres départements commerciaux.

Normaliser les différents tests de la société, établir une norme unifiée pour les dispositifs de vaporisation, et fournir un soutien scientifique et solide pour la norme unifiée applicable à l'ensemble du secteur.

La recherche scientifique est un travail continu et systématique. Sous l'égide de la science, nous sommes convaincus que l'ensemble de l'industrie de la vaporisation peut se développer de manière saine, ordonnée et rapide. Grâce à des recherches scientifiques ciblées visant à optimiser l'efficacité de transmission de la nicotine du produit, la technologie de vaporisation peut apporter aux utilisateurs le plaisir qui correspond à leur qualité de vie.

VAPORESSO

Département Marketing

Équipe de relations publiques

Milo Liang Tél. : +86 13802253954 E-mail : milo.liang@smoorecig.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1309951/SMOORE_R_D_Center_1.jpg