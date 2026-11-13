LA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LA hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5.72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32.03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 37.94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 13.44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch