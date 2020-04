La production locale de masques, une priorité pour la France - Le président Emmanuel Macron visite les installations de Medicom

MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Medicom est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de protection individuelle de qualité médicale, notamment de masques chirurgicaux et respiratoires. Basée à Montréal, l'entreprise a des bureaux dans le monde entier et des sites de production aux États-Unis, en Chine, à Taïwan et en France. De nouvelles usines vont voir le jour dans les prochains mois.

Située à Saint-Barthélemy-d'Anjou près d'Angers, en France, Kolmi-Hopen, la filiale européenne du groupe Medicom est le premier fabricant français de masques chirurgicaux et respiratoires. Le site de production de 14 300 m² est équipé d'une salle blanche de plus de 1000 m², classée ISO 8.

Medicom a fait l'acquisition de Kolmi-Hopen en 2011 dans le cadre d'une initiative stratégique visant à diversifier la production de masques à travers le monde, permettant ainsi à chaque site de développer l'expertise de fabrication requise dans chaque région du globe, tenant ainsi compte des différences de normes règlementaires, de normes de qualité et des réseaux de distribution locaux.

Historiquement la France est le marché principal pour les masques fabriqués chez Kolmi-Hopen. Face à la pandémie COVID-19, la France a mis en place des restrictions sur l'exportation de masques et d'autres EPI. Elle soutient également des initiatives visant à accroître la production de l'usine afin de répondre au mieux à l'augmentation de la demande. Grâce à ces investissements, la capacité de l'usine se verra doublée en quelques mois.

Le mardi 31 mars, le président français Emmanuel Macron a visité l'usine de Kolmi-Hopen pour rassurer les citoyens français sur le fait que le gouvernement investit et travaille avec l'équipe de direction du groupe pour augmenter la production, accroître la capacité et fournir aux professionnels de santé autant de matériel qu'il est possible d'en produire.

Lors de sa visite, le président Macron a livré un discours, consultable à partir de sa page LinkedIn : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6650815921633939456/

« Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement français pour accroître l'efficacité, améliorer le rendement et réduire le temps de distribution de l'équipement indispensable aux travailleurs de première ligne », a déclaré Gérald Heuliez, directeur général de Kolmi-Hopen. « J'ai été personnellement invité à faire partie du groupe stratégique d'intervention du gouvernement pour aider à la gestion de la crise sanitaire et à l'amélioration de la réactivité dans l'ensemble du réseau de la santé. Je suis extrêmement fier de notre collaboration. »

Avec trois décennies d'expertise scientifique et un vaste réseau mondial de fournisseurs de matières premières, Medicom est dans une position unique pour aider à répondre à la demande exponentielle de produits tels que les masques médicaux et respiratoires lors de crises sanitaires mondiales comme la pandémie actuelle de coronavirus.

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de contrôle et de prévention des infections, à usage unique et de haute qualité, pour les marchés médical, dentaire, industriel, et vétérinaire, ainsi que pour les laboratoires et le marché des cosmétiques et produits de beauté. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Ritmed et Hopen, ainsi que sous la marque Hedy Canada Inc. récemment acquise. Medicom opère en France au travers de la société Kolmi-Hopen située à Angers, et en Asie au travers de la filiale Medicom Asie située à Hong Kong.



Medicom possède une vaste expérience pour ce qui est de répondre à la demande d'équipements de protection individuelle et de matériel médical, lors d'épisodes de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis lors, la compagnie s'est bâti une réputation de fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections au travers des multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.



Pour plus d'informations sur les solutions de contrôle des infections de Medicom, y compris sa vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site web Medicom.com .

Pour plus d'informations sur Kolmi-Hopen, veuillez consulter le site web Kolmi-Hopen