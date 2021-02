La première grande entreprise sino-américaine de cannabis de Norcal s'associe à Agnetix Lighting Technology pour trois serres à grande échelle en 2021

BP Logistics forme une alliance stratégique avec des experts mondiaux en technologie d'éclairage

SAN DIEGO, 23 février 2021 /CNW/ - Agnetix, une pionnière de la technologie d'éclairage horticole axée sur les données, a été choisie comme partenaire principal de l'éclairage par BP Logistics. Cette dernière construit actuellement plusieurs nouvelles serres totalisant plus de 110 000 pieds carrés destinées à la culture intérieure du cannabis dans la région de San Francisco, pour un total de plus de 2 000 luminaires A3 à haute puissance.

BP Logistics est un groupe de cultivateurs autorisés en Californie qui appartient à Minh Mai, président-directeur général, et à Chauncey Man, chef de l'exploitation. Avec son équipe de cultivateurs expérimentés, le dynamique duo est déterminé à amener les cultivateurs asiatiques sur le marché du cannabis du nord de la Californie avec une stratégie de croissance avant-gardiste. Le choix d'Agnetix A3, le système d'éclairage de croissance à DEL pour plantes le plus écoénergétique et le plus puissant au monde, leur procurera un avantage considérable. Ce partenariat marque une étape importante dans la stratégie de l'équipe, qui consiste à développer des installations durables et technologiques de pointe alimentées par des systèmes intelligents et écoénergétiques, y compris l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la gestion de l'eau, le contrôle des nutriments et la saisie des données.

« Agnetix est de loin le meilleur système d'éclairage pour cultiver le cannabis actuellement offert sur le marché, a déclaré M. Mai. Le système d'éclairage refroidi à l'eau A3 offre une quantité incroyable d'éclairage de haute qualité dont bénéficient nos plantes tout en réduisant considérablement notre empreinte carbone. »

L'équipe a choisi Agnetix comme principal système d'éclairage et de gestion de la culture pour son rendement énergétique élevé et la visibilité des données. Agnetix offre une gamme complète de services à valeur ajoutée et un système d'aide à la décision unique en son genre, qui fait appel à un éclairage écoénergétique à DEL,à des capteurs au niveau du couvert, à la technologie de réseautage et à l'analyse de données.

« Alors que nous apportons ce changement majeur à notre modèle, le fait d'avoir Agnetix comme partenaire nous permettra de dépasser nos objectifs d'affaires, ajoute M. Man. Le niveau supérieur de service à la clientèle de l'équipe d'Agnetix est sans égal. »

« Nous sommes ravis de nous associer à cette équipe et d'appuyer sa vision unique en ce qui a trait aux installations durables de culture de cannabis, a déclaré Jordan Miles, président-directeur général d'Agnetix. La visibilité des cultures, les renseignements fondés sur des données et la commande à distance ne sont que quelques-unes des façons dont nous nous efforçons d'atténuer les risques dans toutes les installations de culture de cannabis et d'offrir une plus grande tranquillité d'esprit. »

