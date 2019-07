La première édition du Forum mondial sur la longévité et Conférence sur les sciences biologiques débute à Hezhou, en Chine du Sud

HEZHOU, Chine, 14 juillet 2019 /CNW/ - La première édition du Forum mondial sur la longévité et Conférence sur les sciences biologiques (WLF&LSC selon l'anglais), organisée par le gouvernement populaire municipal de Hezhou, a ouvert ses portes vendredi à Hezhou, dans la région autonome du Guangxi Zhuang, en Chine du Sud.

Le WLF&LSC vise à créer une marque de ville de la longévité pour Hezhou, à promouvoir les applications des sciences biologiques et à favoriser la santé et la longévité des personnes.

Des experts, des universitaires et des représentants du monde des affaires en relation avec la médecine, la santé et les sciences biologiques ont mené des débats approfondis au WLF&LSC et ont prodigué des conseils et des suggestions pour résoudre le problème du vieillissement de la population.

La ville de Hezhou, réputée pour sa culture de la longévité, possède une très grande dotation écologique. Le Guangxi promeut également de manière dynamique le développement du secteur des soins de santé. La conférence est un lieu de partage de nouvelles idées, de nouvelles initiatives et de nouvelles expériences nationales et étrangères, servant à faire passer le secteur local des soins de santé à un autre niveau, a déclaré Liu Muren, vice-président du Comité Guangxi de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC), un organe consultatif politique local.

Hezhou possède cinq avantages et caractéristiques remarquables qui favorisent le développement de secteurs au service de la vie saine et de la longévité, tels que des avantages régionaux évidents, un environnement écologique de grande qualité, de précieuses ressources naturelles, une riche histoire et des sciences humaines de haut niveau, sans oublier le très grand potentiel pour un développement ultérieur. La ville se tournera davantage vers la écoconstruction et tirera parti de la conférence pour renforcer ses avantages dans le développement vert, selon Li Hongqing, secrétaire du comité municipal du parti de Hezhou.

La santé et la longévité sont des questions majeures auxquelles tous les pays du monde prêtent attention et étudient. De nos jours, le vieillissement de la population mondiale est une préoccupation de plus en plus grande. La norme fixée par les Nations unies pour une longévité exceptionnelle est de plus de 75 centenaires pour un million de personnes. La proportion de centenaires dans la ville de Hezhou est de 19,91 personnes pour 100 000 et dépasse par conséquent largement le consensus international sur la norme de longévité, a déclaré Denis G. Antoine, président du Conseil permanent de l'Organisation des États américains (OEA).

Ces dernières années, sous la bannière de la marque « Ville mondiale de la longévité », Hezhou a activement développé le secteur de l'« écosanté ».

À l'heure actuelle, 91 projets d'écosanté sont ou vont être menés dans la ville, dont 35 projets en cours représentant un investissement total de près de 21,55 milliards de yuans, et 56 projets clés de planification et de réserve, représentant un budget total de 27,95 milliards de yuans.

SOURCE Hezhou Municipal People's Government