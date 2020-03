La poursuite des activités éducatives - COVID 19 - Les commissions scolaires ont réussi la 1ère étape des services de garde d'urgence et elles enclenchent la 2e étape : des activités éducatives ad...

QUÉBEC, le 22 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des mesures gouvernementales annoncées cet après-midi, les directions générales des commissions scolaires veulent prendre appui sur la réussite de la mise en place des services de garde d'urgence dans les commissions scolaires pour souligner l'importance de la mobilisation exceptionnelle du personnel qui y a contribué. Les efforts consentis par le personnel des services de garde laissent présager de la volonté du réseau à accomplir la prochaine étape de manière positive soit la mise en place d'activités éducatives adaptées au contexte actuel.

Particulièrement au cours de la dernière semaine, des discussions fréquentes avec les équipes du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ont permis de faire le point quotidiennement sur la situation afin d'ajuster nos interventions respectives et ainsi coordonner les priorités d'action de l'ensemble du réseau. C'est dans cette perspective de complémentarité que nous appuyons les mesures annoncées par le Ministre.

Les directions générales assurent au gouvernement toute sa collaboration pour coordonner, avec ses partenaires, l'ensemble des mesures de nature éducatives afin de répondre aux besoins importants des élèves et de leurs parents. << Un défi complexe se présente à nous, mais nous allons déployer tous les efforts requis pour réussir cette 2e phase concernant la mise en place de mesures permettant aux élèves, jeunes ou adultes, de poursuivre des apprentissages pertinents à la maison, a expliqué Lucien Maltais, président de l'ADIGECS.

À PROPOS DE L'ADIGECS

L'Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) regroupe plus de 160 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

