La Positiva Segurosy Reaseguros präsentierte Quartalsergebnisse

La Positiva Segurosy Reaseguros hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 PEN. Im Vorjahresviertel hatte La Positiva Segurosy Reaseguros 0.060 PEN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 707.7 Millionen PEN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte La Positiva Segurosy Reaseguros 587.3 Millionen PEN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch