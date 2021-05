La Place 0-5 communiquera aujourd'hui avec les 86 000 parents d'enfants en attente

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Coopérative Enfance Famille enverra une communication dès aujourd'hui aux 86 000 parents qui ont un dossier d'enfant en attente sur La Place 0-5, dossiers ayant potentiellement été visualisés par le pirate informatique.

La Coopérative enverra également une lettre recommandée aux parents des 5 000 enfants dont les données ont été volées d'ici la fin de la semaine.

Pour rappel, un pirate informatique s'est introduit par une brèche chez leur fournisseur informatique le samedi 8 mai. Quelques heures après avoir appris cette intrusion, la brèche a été colmatée, mais tous les accès à La Place 0-5 ont été fermés préventivement pour faciliter le travail de vérification et des tests de sécurité plus poussés.

L'enquête se poursuit avec la Sûreté du Québec, le Centre gouvernemental de cyberdéfense et le ministère de la Famille. La plateforme sera à nouveau accessible au public seulement lorsque le service sera déclaré sécuritaire à la suite des analyses complètes.

La Coopérative Enfance Famille est très satisfaite de l'appui et du support du ministère de la Famille

« Tout comme pour le ministère de la Famille, notre priorité est à la sécurité des familles et de leurs données, c'est pourquoi nous nous sommes entendus sur un audit externe auquel nous sommes très favorables et collaborerons pleinement, affirme Marie-Claude Sévigny, directrice générale de la Coopérative Enfance Famille. Nous travaillerons main dans la main afin que la situation ne puisse plus se reproduire à l'avenir. »

À propos de la Coopérative Enfance Famille

Créée en 2003, la Coopérative Enfance Famille a été le premier organisme au Québec à proposer un système central informatisé de gestion de listes d'attente. Gestionnaire de La Place 0-5, désignée guichet unique d'accès aux places en services de garde éducatifs à l'enfance du Québec en 2013 par le ministère de la Famille, elle regroupe depuis septembre 2018 la totalité des services de garde reconnus, subventionnés et non subventionnés. La Place 0-5 simplifie ainsi la vie des familles en centralisant toute l'information nécessaire à la recherche de places en services de garde reconnus au Québec. www.laplace0-5.com

