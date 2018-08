La part de marché de Pro Music Rights, l'organisation de droits de représentation publique établie aux États-Unis, est de 7,4 %, ce qui en fait la troisième plus grande organisation du genre dans ...

Pro Music Rights, la cinquième société de droits de représentation publique aux États-Unis, détient désormais une part de marché de 7,4 %.

MIAMI, 16 août 2018 /CNW/ - Pro Music Rights est la cinquième société de droits de représentation publique de l'histoire des États-Unis, elle qui détient une part de marché de 7,4 % dans ce pays et représente les œuvres d'interprètes remarquables comme Snoop Dogg, A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sauce Walka, Trae Tha Truth, Sosaman, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy et bien d'autres.

Pro Music Rights remet 100 % des redevances de représentation publique directement aux interprètes, aux auteurs-compositeurs, aux éditeurs et aux détenteurs de droits légitimes qui se sont joints à Pro Music Rights sur une base mensuelle. Pro Music Rights a été fondée par Jake P. Noch, qui en est actuellement le chef de la direction, après qu'il eut constaté directement les problèmes systémiques qui minent le secteur des droits de représentation publique. Ces troubles nuisent à la capacité des interprètes, des auteurs-compositeurs, des éditeurs et de l'ensemble de la communauté de créateurs de gagner leur vie.

Pro Music Rights a recruté Paul Ring, ingénieur et producteur récipiendaire de prix Grammy, à titre de président de l'organisation.

Ring multiplie les réussites depuis longtemps en tant que président de deux maisons de disques proéminentes qui ont été distribués exclusivement par l'entremise d'Universal Music Group au cours des 23 dernières années. Ring a d'abord été président de Private Eye Records à compter de 1995, qui a chapeauté des artistes légendaires comme Rick James, Cameo Gap Band et James Brown. En 2000, il a lancé Bungalo Records, qui jouit d'une histoire à la fois riche et diversifiée remplie de grands artistes et producteurs, dont Rodney Jerkins, DJ Quik et Patti LaBelle.

Pro Music Rights a aussi retenu les services de Livio Harris à titre de directeur général adjoint des opérations internationales. Harris est un directeur d'un dynamisme exceptionnel qui a commencé sa carrière comme auteur-compositeur-interprète et signé un contrat en 1990 avec une importante étiquette nommée Uptown Records (le foyer de Jodeci, Mary J. Blige, Guy et autres).

Grâce à sa vie d'artiste, Livio a naturellement progressé en gravissant les rangs du secteur pour devenir un cadre disposant de 30 ans d'expérience au sein de l'industrie. Il a été tour à tour artiste-interprète, gestionnaire de divertissement, cadre responsable du développement des artistes, vice-président de Tier2 Films et vice-président directeur de Notting Hill Music Publishing.

Livio a collaboré avec de nombreuses sociétés de musique, comme Elektra Records et Epic Records, à titre de consultant A et R (artistes et répertoires). Livio a aussi dirigé et fait croître Notting Hill Music Publishing (États-Unis) pendant plus de 21 ans. On lui attribue une part importante du catalogue américain de Notting Hill, lequel inclut Will Smith, The Pussycat Dolls, Beyonce, Destiny's Child, Eminem, Outkast, Nelly, Michael Jackson et DJ Khaled, pour ne nommer que ceux-là.

Pour en savoir plus à propos de Pro Music Rights, consultez le https://ProMusicRights.com

