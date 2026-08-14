La Opala RG stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

La Opala RG hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.36 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte La Opala RG ein EPS von 2.28 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 713.6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte La Opala RG 652.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch