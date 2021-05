La nouvelle spécification du Wireless Innovation Forum permet aux plates-formes radio de fournir aux applications radio une connaissance du temps

Spécifications d'accompagnement pour les plateformes FPGA, SCA et C++ disponibles prochainement

WASHINGTON, 5 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le Wireless Innovation Forum (WInnForum) a récemment annoncé l'approbation d'une spécification relative aux services de temps (WINNF-TS-3004) et d'un rapport sur le fonctionnement des installations (WINNF-TR-2007). La spécification est une interface de programmation d'application (API) soutenue au niveau international qui harmonise les vues entre les utilisateurs de l'ancienne API du service de synchronisation du Joint Tactical Networking Center (JTNC), améliorant la couverture et la qualité des spécifications précédentes et étendant la couverture fonctionnelle. Les spécifications correspondantes pour les plates-formes FPGA, SCA et C++ feront l'objet d'un vote en vue d'une diffusion publique prochainement.

« Cette spécification intéressante améliore sensiblement les normes actuellement disponibles pour la gestion du temps dans les radios logicielles », a déclaré Eric Nicollet de Thales, coprésident du comité des systèmes définis par logiciel de WInnForum et chef de l'équipe de développement de la fonction de service de temps. « Elle apportera plus de portabilité aux applications de la radio logicielle et plus d'hospitalité aux plateformes de radio logicielle. Elle lève plusieurs ambiguïtés connues relatives aux normes précédentes et définit des capacités techniques supplémentaires précieuses, telles que la prise en charge du temps atomique international et une gestion plus précise des incertitudes temporelles. »

Cette version fait partie de la suite croissante de normes développées par le WInnForum pour la promotion et l'harmonisation internationales des normes SDR.

« Avec la fonction d'émetteur-récepteur (TS-0008), la fonction de service de temps complète la série de normes SDR du WInnForum. Développée par une équipe d'experts venant d'Amérique du Nord et d'Europe, elle renforce la capacité du WInnForum à favoriser l'harmonisation et la modernisation internationales des normes SDR développées et disponibles librement », a ajouté M. Nicollet.

Soutenu par le sponsor platine Thales, le WInnForum compte plusieurs groupes de travail axés sur des projets liés à l'architecture des communications logicielle (SCA), à la radio logicielle (SDR) et à l'innovation dans le domaine du spectre. Visitez http://www.WirelessInnovation.org pour en savoir plus.

À propos du Wireless Innovation Forum

Créé en 1996, le Wireless Innovation Forum est une société à but non lucratif et à bénéfice mutuel qui se consacre à la promotion de l'innovation dans le domaine du spectre et à l'avancement des technologies radio gérant les communications essentielles ou critiques dans le monde entier. Les membres apportent une vaste d'expérience dans les technologies de radio logicielle (SDR), de radio cognitive (CR) et d'accès dynamique au spectre (DSA) sur divers marchés et à tous les niveaux de la chaîne de valeur du sans fil, afin de répondre aux besoins émergents en matière de communications sans fil. Pour en savoir plus sur le Wireless Innovation Forum, ses réunions et les avantages offerts aux membres, consultez le site suivant www.WirelessInnovation.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165517/Wireless_Innovation_Forum_Logo.jpg