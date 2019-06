La Monnaie royale canadienne innove dans ses hommages au Canada en vue des célébrations du 1er juillet

OTTAWA, Ontario, 26 juin 2019 /PRNewswire/ -- Alors que le pays tout entier se prépare en vue des célébrations du 1er juillet, la Monnaie royale canadienne innove une fois de plus avec des pièces originales qui rendent hommage au Canada. Parmi ces nouvelles créations, on retrouve la pièce de 30 $ en argent fin 2019 – La trame du Canada. L'artiste Rebecca Yanovskaya a conçu le tout premier motif de drapeau canadien ondoyant et coloré, flottant de façon réaliste au-dessus d'emblèmes nationaux tels que la tour de la Paix de la colline du Parlement et un phare de la côte Est. Pour nous présenter sa vision unique de notre pays, l'artiste Alisha Giroux a créé un collage d'illustrations de la faune canadienne inspirées de livres de contes. Ces illustrations sont disposées de manière à former les provinces et territoires du Canada sur la pièce de 50 $ en argent fin 2019 – Paysage faunique du Canada, qui prend la forme singulière du Canada. Ces deux pièces ainsi que plusieurs autres articles de collection sont en vente dès aujourd'hui.

L'hommage patriotique se poursuit avec la pièce de 15 $ en argent fin 2019 – Feuille d'érable dorée, œuvre de Trevor Tennant célébrant notre feuille d'érable emblématique. Cette pièce rehaussée d'un placage d'or sélectif présente un relief en 3D finement travaillé, qu'entourent des branches d'érable rappelant le motif au revers des premières pièces de circulation émises au Canada. Quant à la pièce de 200 $ en or pur 2019 – Hommage à la diversité du Canada : Lumière et prospérité, une superbe création de l'artiste Frances Ferdinand, elle est ornée d'un éventail de symboles culturels évoquant un mandala, finement ciselés autour d'un véritable rubis de Madagascar.

Un épisode peu connu du savoir-faire et du génie canadiens est derrière l'une des plus grandes réussites de l'histoire : la mission lunaire Apollo 11. Pour célébrer le 50e anniversaire de l'atterrissage sur la Lune d'Apollo 11, la Monnaie lance deux pièces convexes, l'une en or et l'autre en argent, créées par l'artiste Tony Bianco, représentant le module lunaire qui a amené les premiers astronautes sur la Lune, en juillet 1969. Le train d'atterrissage du module, fabriqué par l'entreprise québécoise Héroux-Devtek, représentait un pas de géant pour l'industrie aérospatiale canadienne, qui en était alors à ses débuts. Sur le pourtour de la pièce est inscrite une citation de l'ancien premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau, qui, à l'instar d'autres chefs d'État de l'époque, avait prononcé un message d'espoir pour la mission Apollo 11.

Parmi les autres produits de collection mis en vente ce mois-ci, notons :

La pièce de 20 $ en argent fin 2019 – Viola Desmond , vendue dans un ensemble comprenant le billet de 10 $ commémoratif de la Banque du Canada .

, vendue dans un ensemble comprenant le billet de 10 $ commémoratif de la Banque du . La pièce de 25 $ en argent fin 2019 – Le drapeau canadien personnel de Sa Majesté la reine Elizabeth II, une pièce rectangulaire de Cathy Bursey-Sabourin représentant le drapeau rehaussé de couleurs vives et flanqué des emblèmes héraldiques.

représentant le drapeau rehaussé de couleurs vives et flanqué des emblèmes héraldiques. La pièce de 20 $ en argent fin 2019 – Série de photos signées Peter McKinnon : Mont Rundle, frappée dans 2 oz d'argent fin, qui met à l'honneur un emblème des Rocheuses canadiennes.

Le piedfort de 1 $ en argent fin 2019 – Pièces historiques de la Monnaie royale canadienne : Le Matthew .

. La pièce de 5 oz en argent fin 2019 – Série Pièces de grande taille : Pièce de 2 dollars, au placage d'or sélectif.

La pièce de 125 $ en argent fin 2019 – Prédateurs féroces : Le grizzli, chef d'œuvre de un demi-kilo réalisé par l'artiste Pierre Leduc.

La pièce de 30 $ en argent fin 2019 – Magnifique envolée d'oiseaux : Bernaches du Canada , également réalisée par Pierre Leduc.

, également réalisée par Pierre Leduc. L'ensemble de cinq pièces 2019 – Trésors de la faune canadienne, dont les pièces en acier plaqué nickel, œuvres de Joel Kimmel , sont présentées dans un livret éducatif riche en couleurs conçu pour le jeune numismate.

, sont présentées dans un livret éducatif riche en couleurs conçu pour le jeune numismate. La pièce de 3 $ en argent fin 2019 ‒ Petits bonheurs de la vie au Canada – Rodéo, créée par Steve Hepburn.

– Rodéo, créée par Steve Hepburn. La pièce de 5 $ en argent fin 2019 – Signes du zodiaque : Lion, conçue par Jori van der Linde.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca, et des images se trouvent ici.

Il est possible de commander tous ces articles directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant sur le site Web de la Monnaie. Les pièces sont également en vente dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

