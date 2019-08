La ministre Ng annonce l'octroi d'un financement de 1,8 M$ à Multi-Health Systems inc.

Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation et la création d'emplois grâce au PARI CNRC

MARKHAM, ON, le 30 août 2019 /CNW/ - Le succès de notre économie et notre capacité à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne sont étroitement liés à la capacité des entreprises canadiennes d'innover et de commercialiser leurs innovations. Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC), respecte son engagement d'appuyer la croissance des entreprises canadiennes et de créer des emplois en faisant des investissements majeurs dans l'innovation.

Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, a souligné les réussites de Multi-Health Systems inc. (MHS) -- entreprise technologique locale concurrentielle à l'échelle internationale -- et a annoncé l'octroi d'un financement de 1 872 337 $ pour aider MHS à innover et à créer près de 80 emplois.

Ce financement appuiera le développement des projets de transformation numérique de Multi-Health Systems inc., y compris la mise au point d'une plateforme d'évaluation psychométrique compatible avec de multiples interfaces, et permettra à l'entreprise de faire passer le nombre de ses employés à 250.

Le financement octroyé par le PARI CNRC est un élément central du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement pris dans le budget de 2018 envers l'innovation en entreprise.

Citations

« Cet investissement aidera Multi-Health Systems à innover et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. Le nombre sans cesse croissant de clients du PARI ayant connu du succès est la preuve qu'investir dans les Canadiens et Canadiennes est à l'avantage de tous. Je suis fière d'œuvrer au sein d'un gouvernement qui est non seulement soucieux d'appuyer les petites entreprises, mais aussi engagé à bâtir un Canada où la prospérité et la réussite sont à la portée de tous -- que ce soit à Markham où ailleurs au Canada. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations

« Le PARI CNRC aide les PME canadiennes innovatrices à prospérer en leur offrant des fonds ainsi qu'un soutien et des conseils personnalisés à l'échelon local. Nos conseillers sont bien au fait de ce que représentent la technologie et l'innovation aujourd'hui. Ils offrent un juste mélange d'expertise, d'information et de ressources pour aider les entreprises à augmenter leurs capacités d'innovation et à faire croître l'économie. La réussite du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada repose sur le succès de nos clients. »

- Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

« Au cours des 36 dernières années, MHS a continuellement pris de l'ampleur et innové afin de façonner le marché en réponse aux occasions engendrées par les clients. Ce financement du PARI CNRC nous permettra de poursuivre notre investissement en R-D et nous aidera dans l'adoption de technologies axées sur l'intelligence artificielle et le chiffrement avancé en vue de créer le premier marché multilatéral de notre industrie, qui réunira une clientèle internationale sur la plateforme de MHS. Ce tout premier carrefour numérique permettra à MHS et à des pairs internationaux d'interagir avec un même client. »

- Hazel Wheldon, PDG, Multi-Health Systems inc.

Les faits en bref

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé l'attribution de 700 millions de dollars sur cinq ans au Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada et la hausse du seuil des projets admissibles au financement à 10 millions de dollars.

et la hausse du seuil des projets admissibles au financement à 10 millions de dollars. En 2018-2019, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) a financé plus de 4 900 projets, dont 32 ont reçu un financement de plus d'un million de dollars en vertu de l'augmentation du seuil de financement du PARI CNRC.

(PARI CNRC) a financé plus de 4 900 projets, dont 32 ont reçu un financement de plus d'un million de dollars en vertu de l'augmentation du seuil de financement du PARI CNRC. Depuis 2015, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada a permis d'investir dans plus de 12 000 PME canadiennes et de soutenir la création de plus de 54 000 emplois.

a permis d'investir dans plus de 12 000 PME canadiennes et de soutenir la création de plus de 54 000 emplois. Depuis plus de 70 ans, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada stimule la croissance économique au Canada en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent croître, renforcer leur capacité d'innovation et commercialiser leurs idées.

stimule la croissance économique au en offrant du financement et des services consultatifs aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent croître, renforcer leur capacité d'innovation et commercialiser leurs idées. Le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada appuie tous les secteurs industriels au Canada .

