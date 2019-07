La ministre McCann annonce une bonification importante du soutien financier octroyé aux organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue

VAL-D'OR, QC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa visite en Abitibi-Témiscamingue, la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé une hausse historique du financement accordé aux organismes communautaires de la région. Ainsi, dès 2019-2020, le milieu communautaire de la région de l'Abitibi-Témiscamingue se voit octroyer une aide financière récurrente de 1,3 M$ supplémentaire au montant de plus de 16 M$ qui était déjà alloué dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).

La ministre a également profité de son passage dans la région pour visiter l'organisme La Piaule de Val-d'Or et confirmer l'octroi d'un soutien financier ponctuel de 20 000 $. Ainsi, la ministre s'assure qu'il n'y aura pas de rupture de services pour les personnes vulnérables de la communauté, alors que l'organisme avait manifesté ses préoccupations quant à la possibilité de devoir cesser ses activités durant la période estivale.

Citations :

« Les organismes communautaires accomplissent un travail exceptionnel, au quotidien, et notre gouvernement est résolu à en faire davantage pour mieux les soutenir. Le rehaussement important du financement du Programme de soutien aux organismes communautaires, du jamais‑vu, le démontre. De plus, j'ai bien entendu les préoccupations de l'organisme La Piaule de Val-d'Or. Sa mission m'interpelle et me touche beaucoup : je suis très heureuse d'octroyer ce soutien financier afin d'assurer la continuité des services offerts aux personnes en situation d'itinérance. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cette annonce vient réitérer notre appréciation et notre reconnaissance envers les organismes communautaires de la région. La mobilisation d'organismes comme La Piaule est essentielle, et leur apport à la communauté est inestimable. Cet appui témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde au mieux-être des personnes les plus vulnérables, et j'en suis très fier pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

Faits saillants :

Le montant de 1,3 M$ annoncé, qui s'ajoute au montant initial de plus de 16 M$ déjà octroyé par le PSOC à la région de l'Abitibi-Témiscamingue, sera réparti régionalement pour tenir compte équitablement des besoins des organismes communautaires en santé et services sociaux de la région.

Rappelons que dans le cadre des mesures issues du budget 2019-2020, le gouvernement a annoncé un rehaussement significatif du PSOC qui vise à soutenir encore davantage la mission globale des organismes communautaires.

C'est donc un financement additionnel récurrent qui correspond, pour 2019-2020, à un ajout de 30 M$ à l'enveloppe globale du PSOC. Ce montant s'ajoute aux bonifications progressives s'échelonnant sur cinq ans annoncées en 2017-2018 qui représentent 5 M$ pour 2019‑2020. Le rehaussement total pour l'année en cours est donc de 35 M$. À ce montant s'ajoute une indexation annuelle de 1,8 % de l'enveloppe globale 2018-2019 du PSOC.

Cet ajout historique de ressources financières est une reconnaissance de l'importance qu'accorde le gouvernement à la contribution des organismes communautaires en santé et services sociaux pour l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes qui ont des besoins.

Enfin, soulignons que le PSOC respecte l'autonomie des organismes communautaires de définir leurs orientations, leurs politiques et leurs approches. Le financement offert par le programme vient contribuer à la consolidation des actions de ces organismes, de manière complémentaire au soutien déjà fourni par la communauté.

