La ministre Marie-Eve Proulx annonce un projet de réaménagement de l'urgence de l'Hôpital de Maria

MARIA, QC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Marie-Eve Proulx, annonce aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, un projet de réaménagement et de modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Maria.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie est donc autorisé à procéder à l'élaboration du programme fonctionnel du projet pour remédier à certaines lacunes de l'urgence de l'hôpital, qui ne répond plus aux besoins actuels.

À la suite de l'achèvement de cette étape, la Société québécoise des infrastructures, désignée à titre de gestionnaire du projet, pourra amorcer le programme technique, en collaboration avec l'établissement et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Citations :

« Le démarrage de ce projet hautement nécessaire pour la communauté de Maria et des environs reflète bien les efforts de notre gouvernement pour moderniser les infrastructures du réseau de la santé et répondre de manière adaptée aux enjeux de chaque région. L'Hôpital de Maria fait face à de nombreux défis, notamment dans le contexte de la pandémie. Nous travaillons pour que notre réseau réponde davantage aux besoins actuels en matière de santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet mettra à la disposition des gens de la région une urgence digne des normes actuelles, tant sur le plan de la sécurité que de la qualité des services offerts. Il reste encore quelques étapes à franchir, mais déjà on sait que tout sera mis en place pour répondre aux besoins actuels et à venir. Je suis persuadée que cela va contribuer au mieux-être et à la qualité de vie de l'ensemble de la communauté. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Parmi les lacunes que présente l'urgence actuelle, notons entre autres des problèmes :

de circulation croisée;

de visibilité des patients;

de confidentialité;

d'ergonomie.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux