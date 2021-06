La ministre Jordan annonce des fermetures commerciales à long terme et un programme de retrait de permis en vue de sauver le saumon du Pacifique

VANCOUVER, CB, le 29 juin 2021 /CNW/ - Le saumon du Pacifique est en déclin à long terme, et de nombreuses migrations de retour du saumon sont sur le point de disparaître. Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique (ISSP) pour lutter contre ces déclins marqués, et donner au saumon une chance de survie. Les déclins qui durent depuis des décennies sont causés par une combinaison complexe de changements climatiques, de dégradation de l'habitat et d'incidence des pêches, d'où la nécessité d'agir de manière audacieuse dès maintenant afin de stabiliser et de reconstituer les stocks avant qu'il ne soit trop tard.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé une première étape vers une réduction à long terme de la pression de la pêche sur les stocks préoccupants pour la conservation, grâce à d'importantes fermetures de saumon commercial pour la saison 2021. Ces fermetures, qui touchent les pêches commerciales du saumon et les pêches commerciales communautaires des Premières Nations, permettront de réduire davantage la pression sur les stocks de saumon, et seront incluses dans le Plan de gestion intégrée des pêches du saumon du Pacifique 2021-2022. Ces décisions de gestion axées sur la conservation assureront une solide protection des stocks préoccupants les plus fragiles dans la région du Pacifique.

De nouvelles données de la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord (CPAPN), dont le Canada est membre, montrent que les prises mondiales de saumon du Pacifique en 2020 étaient les plus faibles depuis 1982. De rigoureuses mesures de gestion seront en place pour tous les secteurs de la pêche au saumon en 2021, et sont conformes à une approche de précaution fondée sur la conservation et la durabilité des stocks. Ces plans sont décrits dans le Plan de gestion intégrée des pêches du saumon 2021-2022 et entraîneront la fermeture de près de 60 % des pêches commerciales du saumon pour la saison 2021.

Gardant bien à l'esprit que les stocks peuvent avoir besoin de plusieurs générations pour se stabiliser et se reconstituer, et que ces fermetures auront une incidence économique sur les pêcheurs, la Ministre annonce également le Programme de transition commerciale pour le saumon du Pacifique. Ce programme volontaire de retrait des permis de pêche au saumon offrira aux pêcheurs la possibilité de quitter l'industrie tout en recevant une juste valeur marchande pour leur permis, et facilitera la transition vers un secteur de la pêche commerciale plus petit. L'élimination permanente de l'effort de pêche appuiera la viabilité économique de la pêche à long terme, tandis que les fermetures protégeront les stocks de saumon et leur donneront l'occasion de se stabiliser.

Pour les pêcheurs communautaires et commerciaux des Premières Nations, le Ministère tiendra des consultations significatives sur les options de passage à des engins de pêche plus sélectifs ou, le cas échéant, à des permis pour d'autres espèces autres que le saumon. Ces mesures d'atténuation permettent de poursuivre les ententes sur les possibilités économiques en vertu du permis de pêche commerciale communautaire, tout en aidant à réduire les interactions avec les stocks en péril.

Les partenaires autochtones, les groupes de pêcheurs, et les intervenants réclament des changements. Pêches et Océans Canada les a écoutés - les nombreux projets proposés dans la réponse de l'ISSP qui appellent au changement. Le MPO a déjà entrepris des consultations, en utilisant les vastes connaissances qui existent déjà sur la meilleure façon d'apporter ces changements et d'avoir le plus grand effet sur la durabilité du saumon du Pacifique.

Le Ministère collaborera aussi immédiatement avec les Premières Nations, les pêcheurs, les membres de l'industrie, et les partenaires de la région du Pacifique sur les répercussions des fermetures commerciales et l'élaboration concertée du programme d'atténuation. Ces étapes indispensables à la mise en œuvre d'un nouveau système modernisé de gestion commerciale du saumon font partie du pilier de la transformation de la pêche dans le cadre de l'ISSP de 647,1 millions de dollars - l'investissement le plus important et le plus transformateur que le Canada ait jamais fait pour sauver le saumon sauvage.

La perte des populations de saumon serait désastreuse non seulement pour les gens et la faune qui en dépendent comme source de nourriture, mais aussi pour les nombreuses collectivités de la Colombie-Britannique dont les emplois et les modes de vie dépendent du saumon. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a pris et continuera d'agir de manière urgente et concrète pour garantir que le saumon est protégé pour les générations futures.

« Il est inutile de débattre sur le déclin de la plupart des stocks de saumon sauvage du Pacifique qui continuent à diminuer à un rythme sans précédent - nous tirons l'alarme pour une pause d'urgence en vue de donner à ces populations de saumon les meilleures chances de survie. Les décisions de mettre en œuvre de nouvelles fermetures à long terme et de retirer de manière permanente l'effort de la pêche commerciale du saumon n'ont pas été faciles, car elles influent directement sur les gens, les collectivités, et les moyens de subsistance. Mais avec de moins en moins de migrations vers les frayères chaque année - qui disparaissent sous nos yeux - nous devons agir dès maintenant. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec l'industrie, les collectivités autochtones et les partenaires alors que nous allons de l'avant avec ces initiatives et que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir collectif pour sauver le saumon du Pacifique et assurer un avenir durable. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

L'investissement de 647,1 millions de dollars du gouvernement du Canada dans l'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique est le plus important investissement jamais réalisé par le gouvernement dans les efforts visant à sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le Canada orientera une réponse stratégique et coordonnée à long terme, fondée sur une action concertée, afin de stabiliser et de protéger le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les gens et les collectivités qui dépendent de leur durabilité.

Les plans de gestion intégrée des pêches du saumon 2021-2022 seront bientôt disponibles, et un avis de pêche sera publié avec de plus amples renseignements une fois qu'ils seront affichés sur la bibliothèque du MPO.

Les mesures de gestion de la pêche récréative mises en œuvre ces dernières années pour protéger les stocks de saumon préoccupants sur le plan de la conservation continuent d'être nécessaires. Plus de précisions seront fournies dans les PGIP définitifs sur le saumon. (Les pêcheurs récréatifs sont priés de consulter le site Web du MPO (https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/index-fra.html) pour obtenir les règlements en vigueur dans la zone où ils prévoient pêcher.)

De nombreuses espèces de saumons migrent vers leurs rivières d'origine en même temps. Dans certaines zones marines, les grandes pêcheries commerciales ne peuvent pas pêcher de manière sélective des stocks abondants sans capturer potentiellement des stocks en péril.

En 2019, le MPO a publié un rapport sur l'état du saumon du Pacifique qui décrit comment le saumon réagit aux changements climatiques et de son habitat. De nombreux indicateurs clés montrent que les stocks de saumon du Pacifique diminuent pour atteindre des creux historiques. Par exemple, 50 populations de saumon du Pacifique sont actuellement à l'étude en faveur d'une inscription potentielle en vertu de la Loi sur les espèces en péril, ou sont en attente d'évaluation par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

Le saumon du Pacifique a une importance sociale, culturelle et économique pour de nombreux Canadiens. Après l'objectif de la conservation, le Ministère a l'obligation légale d'offrir un accès prioritaire aux pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) et aux traités des Premières Nations, mais au cours des dernières années, bon nombre d'entre eux n'ont pas été en mesure de respecter leurs allocations de pêche en raison des faibles migrations de retour du saumon.

Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique (ISSP)

Les six dernières années ont été les plus chaudes enregistrées de la planète. Les feux de forêt en Colombie-Britannique en 2017 et 2018 ont brûlé un nombre record d'hectares. Tous les autres facteurs liés au déclin du saumon sont intégrés au moteur du changement climatique mondial. Nous devons agir maintenant pour sauver le saumon du Pacifique.

L'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique (ISSP) - un programme d'une valeur de 647 millions de dollars - lancée par la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne le 8 juin 2021, est l'investissement le plus important et le plus transformateur que le Canada ait fait dans le saumon. Il vise à freiner les déclins historiques dévastateurs des principaux stocks de saumon du Pacifique et à rétablir ces espèces à un niveau durable. L'Initiative repose sur quatre piliers clés :

Conservation et intendance

Amélioration de la production en écloserie

Transformation de la pêche

Gestion intégrée et collaboration

Pêches et Océans Canada (MPO) prend des mesures immédiates dans le cadre du pilier sur la transformation de la pêche : en mettant en œuvre des fermetures prolongées de la pêche commerciale du saumon dans les zones où il y a d'importants stocks préoccupants pour la conservation, et ce à compter de la saison de pêche de 2021; en opérant une transition vers un secteur de la pêche commerciale plus petit au moyen d'un programme de retrait des permis de pêche au saumon; en consultant les pêcheurs des Premières Nations pour passer à des engins de pêche plus sélectifs ou, le cas échéant, à d'autres espèces autres que le saumon.

Fermetures de la pêche au saumon en 2021

Il y a quelque 138 pêches commerciales uniques en Colombie-Britannique (C.-B.) et au Yukon qui ciblent les cinq espèces de saumon du Pacifique dans différentes régions. La plupart utilisent des filets maillants, tandis que les autres utilisent des sennes coulissantes, des traînes, ou d'autres engins, tels que la senne de plage, ou la roue à poissons) :

Senne : La senne est fixée à partir de bateaux de pêche avec l'aide d'une petite yole. Les filets sont mis en cercle autour des regroupements de poissons. Les bords inférieurs du filet sont ensuite rassemblés en une senne « coulissante » pour empêcher la fuite du poisson. Les senneurs pêchent environ 50 % des prises commerciales.

Filet maillant : Les filets maillants à saumon sont des filets rectangulaires qui pendent dans l'eau et qui sont installés à partir de la poupe ou de la proue du navire. Les poissons nagent la tête la première dans le filet, emmêlant leurs branchies dans les mailles. La modification de la taille des mailles et de la façon dont les filets sont suspendus dans l'eau permet aux filets de cibler certaines espèces et tailles de poissons. Les pêcheurs au filet maillant pêchent généralement près des rivières et des bras de mer côtiers, et pêchent environ 25 % des prises commerciales.

Traîne : Les pêcheurs à la traîne emploient des hameçons et des lignes qui sont suspendus à de grands poteaux s'étendant du bateau de pêche. La modification du type et de la disposition des leurres utilisés sur les lignes permet de cibler diverses espèces. Les pêcheurs à la traîne pêchent environ 25 % des prises commerciales.

Presque toutes ces pêches concernent un mélange de populations de saumon - leurs espèces cibles ainsi que les prises accidentelles et les prises accessoires, y compris les stocks préoccupants sur le marché. La pêche accessoire correspond à une pêche de différentes espèces capturées par inadvertance. La pêche pratiquée par inadvertance de stocks préoccupants au sein de la même espèce (c.-à-d. le saumon rouge du lac Cultus lors de la pêche du saumon rouge de montaison estivale) est appelée pêche accidentelle. Les prises accessoires et les prises accidentelles sont prises en compte dans l'élaboration des plans de pêche, en vue de gérer les répercussions sur les stocks préoccupants.

Bien que des mesures de pêche sélectives visant à éviter les stocks préoccupants soient nécessaires dans toutes les pêches commerciales, d'autres fermetures commerciales ont été envisagées lorsque les stocks préoccupants pour la conservation ne pouvaient pas être facilement évités. Cela porte également sur le taux de mortalité des poissons relâchés à partir d'engins de pêche.

Les fermetures comprennent la pêche au filet maillant ainsi qu'un certain nombre de pêches à la senne et à la traîne qui ont une incidence directe sur les stocks préoccupants, ou qui causent des prises accessoires parmi les stocks préoccupants. Les fermetures visent à augmenter le nombre de saumons qui atteignent les frayères. Lorsque des fermetures de pêches commerciales sont en place pour conserver des stocks particuliers de saumon rouge, de saumon rose, et de saumon kéta, les pêches récréatives de rétention seront également restreintes conformément aux priorités en matière de répartition du saumon. Toutefois, les pêches récréatives au saumon quinnat et au saumon coho ont une priorité plus élevée en matière de répartition du saumon, et ne seraient pas touchées de la même manière.

Selon les perspectives de 2021 qui fournissent de l'information sur les migrations de retour prévues des stocks de saumon, les 79 fermetures individuelles (sur un maximum de 138) auront la plus grand incidence sur les stocks préoccupants les plus fragiles. Les autres pêches ouvertes peuvent avoir une abondance suffisante pour aller de l'avant, tout en posant un faible risque pour les stocks préoccupants, mais les rendements réels de chaque pêche expérimentale en cours de saison détermineront si elles sont ouvertes. Les facteurs qui atténuent les répercussions d'une pêche lorsqu'elle s'ouvre comprennent la pêche dans des zones où les pêcheurs peuvent éviter d'intercepter les stocks de saumon en péril, et/ou des mesures supplémentaires lorsqu'il est possible d'améliorer la sélectivité des stocks de saumon, comme les dates, la durée plus courte, et les zones géographiques plus petites. Le Ministère poursuivra les consultations sur les mesures de conservation à long terme avec les Premières Nations et les pêcheurs commerciaux avant la saison de pêche de 2022.

Une liste complète des pêches touchées en 2021 sera également incluse dans les plans de gestion intégrée des pêches (PGIP) du saumon, qui seront bientôt disponibles. Un avis de pêche sera affiché pour fournir un lien vers les PGIP une fois qu'ils seront disponibles dans la bibliothèque du MPO.

Programme de transition commerciale pour le saumon du Pacifique

Titulaires de permis de pêche commerciale individuels du saumon

Le Programme de transition commerciale pour le saumon du Pacifique devrait être lancé cet automne. Cette initiative répond à de nombreuses années de demandes d'aide de la part des pêcheurs commerciaux de saumon, car la baisse des migrations de retour du saumon du Pacifique a entraîné une réduction considérable des possibilités de pêche et a fait de la viabilité économique de cette industrie un défi de taille. Au cours des prochains mois, le MPO collaborera avec les titulaires de permis de pêche commerciale du saumon afin de travailler en collaboration à l'élaboration du programme, d'évaluer la juste valeur marchande ou leurs permis, et de confirmer la conception du programme. Tous les titulaires de permis de pêche commerciale du saumon auront l'occasion de participer à cette initiative.

En plus d'offrir aux titulaires de permis une occasion clé de quitter l'industrie tout en recevant une juste valeur marchande pour leur permis, ce programme aidera à aborder graduellement les facteurs qui influent sur la durabilité à long terme des pêches en les faisant passer à une taille plus petite. Cela appuiera l'amélioration de la viabilité financière des pêches bien après la fin du programme.

Le Canada travaillera main dans la main avec les pêcheurs à la mobilisation, à l'élaboration, et à la mise en œuvre de ce programme.

Pêcheurs de saumon commerciaux communaux

De nombreuses Premières Nations de la C.-B. et du Yukon détiennent des permis communaux de pêche commerciale du saumon, ce qui leur donne un accès commercial aux pêches. Des consultations débuteront au cours des prochaines semaines afin d'aborder les répercussions sur les pêches économiques des Premières Nations en raison de la baisse des migrations de retour du saumon. Parmi les options à explorer, il y a le passage à des engins de pêche plus sélectifs (si possible pour éviter les stocks préoccupants) ou, le cas échéant, à d'autres espèces autres que le saumon, comme le flétan par exemple.

L'objectif est de travailler en collaboration avec chaque Première Nation pour comprendre les intérêts de sa communauté, et trouver la bonne solution qui procure des avantages économiques continus, tout en réduisant les répercussions sur le saumon sauvage.

Dans le cadre de l'ISSP, le MPO consultera également les pêcheurs des Premières Nations qui pratiquent la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles, sur les possibilités de transition vers des approches et des engins de pêche plus sélectifs lorsque le coût pourrait autrement être un obstacle à cette situation. Le soutien des engins et des approches sélectifs contribuera aux objectifs de conservation du saumon, et permettra aux pêcheurs des Premières Nations de participer plus facilement aux pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles.

