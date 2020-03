La ministre du Travail rencontre des intervenants à Timmins pour discuter de nouvelles initiatives à venir en matière de travail

TIMMINS, ON, le 2 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, était à Timmins, en Ontario, où elle a entamé une tournée dans le Nord de l'Ontario pour rencontrer des intervenants et discuter de plusieurs nouvelles initiatives en matière de politiques du travail. La ministre a parlé de santé mentale en milieu de travail, du « droit à la déconnexion » des employés et des perspectives de développement économique dans la région.

Durant la journée, la ministre Tassi a animé une table ronde de la Chambre de commerce et a annoncé une contribution remboursable de FedNor de 606 827 dollars à DJB Mining Products and Service Ltd. Ce financement aidera l'entreprise locale à accroître sa productivité et ses capacités de production. La ministre Tassi en a fait l'annonce au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly.

Pendant sa visite à Timmins, la ministre Tassi a également rencontré des intervenants de EACOM Timber Corporation et du Northern College afin de parler de l'important travail que fait le gouvernement pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

La ministre a sollicité l'avis des intervenants en ce qui a trait à trois nouvelles initiatives que le gouvernement met à l'essai pour aider à mettre au point une approche moderne et équilibrée en matière de politiques du travail. L'une de ces initiatives consiste à faire de la santé mentale un élément central de la Politique sur la sécurité et la santé au travail. Elle a également cherché à connaître leurs points de vue sur le « droit à la déconnexion », afin que les employés puissent avoir un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Enfin, la ministre a sollicité des commentaires sur la manière de mieux protéger les personnes qui travaillent sur des plateformes numériques, qui souvent ne sont pas couvertes par les normes du travail fondamentales, mais plutôt traitées comme des entrepreneurs indépendants, même si elles dépendent d'une plateforme particulière pour effectuer leur travail.

« Les conversations que nous avons eues aujourd'hui sont importantes pour comprendre les questions et les défis liés aux politiques du travail que notre gouvernement veut faire avancer. Je m'engage à appuyer les objectifs qui permettent d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs et qui tiennent compte de l'évolution du monde du travail. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail

FedNor est l'organisme de développement économique du gouvernement du Canada pour le Nord de l' Ontario . Il travaille en étroite collaboration avec les entreprises et les partenaires communautaires pour bâtir un Nord de l' Ontario plus solide. FedNor offre des programmes et des services, ainsi qu'un soutien financier aux projets qui mènent à la création d'emplois et à la croissance économique.

D'importants changements ont été apportés au Code canadien du travail afin d'offrir des modalités de travail souples et de nouveaux types de congés et de renforcer les mesures de protection prévues dans les normes de travail pour les milieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale. Certaines de ces modifications et certains des changements réglementaires connexes sont déjà entrés en vigueur ou le seront au cours de 2020.

