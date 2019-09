La ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge en chef adjointe et d'une juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice du Québec, Mme Sonia LeBel, annonce la nomination de Mme Martine L. Tremblay au poste de juge en chef adjointe de la Cour du Québec pour la Chambre civile à compter du 1er novembre 2019. Mme Tremblay est juge de la Cour du Québec depuis 2012.

La ministre de la Justice du Québec annonce également la nomination de Mme Dannie Leblanc comme juge de la Cour du Québec à compter de ce jour. Mme Leblanc est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 1993 et elle a commencé sa carrière au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales où, depuis 2018, elle agissait à titre de procureure en chef adjointe. Mme Leblanc exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Longueuil.

