La ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice du Québec, Mme Sonia LeBel, annonce la nomination de Mme Nadine Piché ainsi que de M. Stéphane Poulin comme juges de la Cour du Québec à compter de ce jour.

Mme Nadine Piché est détentrice d'une licence en droit civil de l'Université d'Ottawa. Elle a été admise au Barreau en 1999. Elle a commencé sa carrière comme procureure pour la Ville de Gatineau. Depuis 2000, elle a exercé ses fonctions notamment au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Depuis 2018, elle y agissait à titre de procureure en chef. Mme Piché exercera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Gatineau.

M. Stéphane Poulin est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 1996 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2008, il exerçait sa profession à titre d'associé au sein de l'étude Bédard Poulin avocats S.E.N.C.R.L. M. Poulin exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec