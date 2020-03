La ministre Danielle McCann et le député Vincent Caron annoncent l'ouverture de quatre postes d'infirmière praticienne spécialisée dans le secteur de Portneuf

QUÉBEC, le 2 mars 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le député de Portneuf, Vincent Caron, en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS), annoncent aujourd'hui la création de quatre postes d'infirmière praticienne spécialisée (IPS) dans la circonscription de Portneuf.

Les quatre IPS du CIUSSS viendront prêter main-forte aux équipes du Groupe de médecine de famille (GMF) de Portneuf, dans les secteurs de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Raymond. Ces postes, répartis également dans ces deux secteurs, seront affichés dès la première semaine du mois de mars. La collaboration des IPS vise à offrir un accès adapté aux besoins des patients, permettant ainsi à la personne d'être vue par le bon professionnel, en temps opportun.

Citations :

« L'arrivée de ces quatre IPS sur le territoire de Portneuf témoigne des efforts que nous faisons pour répondre de manière concrète aux besoins de chaque région, et notamment de celles qui sont plus éloignées des centres urbains. Nous nous assurons ainsi de rapprocher les services des usagers, grâce à des changements porteurs qui apportent des solutions durables, bien adaptées aux enjeux de chaque communauté. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Cet octroi de postes d'IPS sur notre territoire permettra d'améliorer de manière concrète l'accès aux services pour les citoyennes et les citoyens de Portneuf. Une telle mesure témoigne de la volonté de notre gouvernement de fournir à chaque usager du réseau les services auxquels il a droit, selon ses besoins, en temps opportun, et à proximité de son milieu de vie. Pour notre communauté, il s'agit d'un véritable gain qui contribuera grandement à la qualité de vie des gens d'ici, tout en les assurant d'une réponse rapide à leurs besoins en matière de santé. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Rappelons que le 9 octobre 2019, la ministre McCann avait déposé le projet de loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'accès aux soins et aux services de santé. Ce projet de loi propose principalement :

de permettre aux IPS d'exercer leurs activités professionnelles sans que celles-ci nécessitent une autorisation du Collège des médecins du Québec. Les activités exercées par les IPS deviendraient des activités infirmières;

de permettre aux IPS de poser certains diagnostics, de déterminer des plans de traitement et d'effectuer le suivi des grossesses;

que l'encadrement de l'exercice des activités des IPS relève de la Loi sur les infirmières et infirmiers et soit assumé par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ);

que les directions de soins infirmiers des établissements où les IPS exercent soient responsables d'assurer la surveillance et le contrôle de leurs activités.

Soulignons également que la population de Portneuf pourra bientôt bénéficier d'un réaménagement de son hôpital régional et d'une refonte de l'urgence. Les travaux ont débuté l'automne dernier et se poursuivront jusqu'en 2022, à l'ouverture de la nouvelle urgence.

Lien connexe :

Pour consulter les offres d'emploi en santé et en services sociaux de la région de la Capitale-Nationale, consultez le : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/emploisdisponibles

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux