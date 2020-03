La ministre Bibeau est à Charlottetown pour appuyer les jeunes leaders en agriculture

CHARLOTTETOWN, le 6 mars 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, assiste aujourd'hui à la réunion de la Table pancanadienne de la relève agricole pour discuter avec les jeunes leaders du secteur agricole canadien des défis et des débouchés qui se présentent à eux et de l'engagement du gouvernement fédéral à les appuyer et à les faire participer au processus décisionnel.

Auparavant, la ministre Bibeau a pris part à une table ronde avec des étudiants et des membres de la faculté au Campus agricole de l'Université Dalhousie à Truro (Nouvelle-Écosse), où elle s'est entretenue avec de jeunes femmes et de jeunes hommes de l'un des principaux collèges de formation en agriculture de l'Est du Canada.

La ministre Bibeau a fait le point sur la composition finale du tout premier Conseil canadien de la jeunesse agricole, qui fera l'objet d'une annonce sous peu. Plus de 800 jeunes ont posé leur candidature pour faire partie de cet organisme qui devrait tenir sa première réunion ce printemps. Le Conseil fournira de précieux avis sur les préoccupations et les aspirations des jeunes dans le secteur. Il examinera tous les enjeux, qu'il s'agisse des programmes de gestion des risques de l'entreprise, de l'agriculture durable, de la diversification des marchés, de la science et de l'innovation, du transfert intergénérationnel d'exploitations agricoles ou encore de la santé mentale. Les jeunes non sélectionnés seront invités à former un groupe de discussion en vue de la tenue de consultations ponctuelles avec la ministre et Agriculture et Agroalimentaire Canada.

La ministre Bibeau a souligné d'autres efforts que déploie le gouvernement du Canada pour aider les jeunes à entreprendre une carrière enrichissante dans le secteur agricole, notamment :

le travail accompli actuellement avec le ministre des Finances et les producteurs dans le dossier des mesures fiscales visant à faciliter le transfert intergénérationnel d'exploitations agricoles;

les centaines d'occasions d'emploi résultant de l'investissement de 3,75 millions de dollars dans le Programme d'emploi et d'acquisition de compétences pour les jeunes l'été dernier;

les programmes amplifiés de prêts à taux préférentiels que Financement agricole Canada a lancés récemment pour les jeunes producteurs ou les jeunes entrepreneurs du secteur agroalimentaire;

la collaboration étroite avec les provinces et les territoires pour améliorer les programmes de gestion des risques de l'entreprise de façon à mieux répondre aux besoins des producteurs, y compris ceux des jeunes exploitants.

Citations

« Les jeunes producteurs et productrices du Canada représentent l'avenir de l'agriculture et jouent un rôle essentiel pour assurer la compétitivité du secteur. Notre gouvernement crée des débouchés pour que les jeunes Canadiens et Canadiennes du secteur agricole et agroalimentaire puissent entreprendre une carrière enrichissante. Je suis déterminée à travailler de façon concertée avec les jeunes leaders par l'intermédiaire du conseil de la jeunesse et à consulter davantage les jeunes femmes et les jeunes hommes en agriculture. Après tout, l'avenir leur appartient. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les jeunes doivent participer au processus décisionnel et le Conseil canadien de la jeunesse agricole est une tribune novatrice pour exprimer leurs points de vue. Les idées des membres du Conseil seront essentielles pour tenir un dialogue ouvert et continu sur les débouchés et les défis du secteur agricole. Le gouvernement du Canada appuie l'entrepreneuriat chez les jeunes et est déterminé à promouvoir le développement des entreprises de la prochaine génération. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Les faits en bref

Nous avons reçu plus de 800 demandes pendant la période de présentation des candidatures (du 24 janvier au 14 février) pour le Conseil canadien de la jeunesse agricole.

Le gouvernement du Canada investit 492 millions de dollars dans le cadre du programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SEJC) d'Emploi et Développement social Canada pour plus de 270 projets qui aideront de jeunes Canadiennes et de jeunes Canadiens aux prises avec des obstacles à l'emploi.

Le gouvernement du Canada investit 492 millions de dollars dans le cadre du programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SEJC) d'Emploi et Développement social Canada pour plus de 270 projets qui aideront de jeunes Canadiennes et de jeunes Canadiens aux prises avec des obstacles à l'emploi.

Le programme de prêt Jeune agriculteur de Financement agricole Canada accorde des prêts à taux préférentiel allant jusqu'à 1 000 000 $ aux jeunes exploitants âgés de 39 ans et moins.

Le programme de prêt Jeune entrepreneur de Financement agricole Canada accorde des prêts à taux préférentiel allant jusqu'à 1 000 000 $ aux jeunes exploitants âgés de 39 ans et moins.

Financement agricole Canada offre un prêt Démarrage à taux préférentiel allant jusqu'à 50 000 $, sans frais de traitement, aux producteurs primaires et aux exploitants d'agroentreprise âgés de 18 à 25 ans.

