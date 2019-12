La mairesse de Montréal accueille Luc Rabouin au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, annonce que le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, fait son entrée au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Rabouin sera responsable du développement économique et commercial et du design.

Avant d'être élu à la mairie de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin était, depuis 2016, directeur du développement stratégique à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Il a, auparavant, assuré la direction générale de la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Centre-sud/Plateau-Mont-Royal, devenue par la suite PME MTL. Luc Rabouin a aussi, par le passé, dirigé le Centre d'écologie urbaine de Montréal et Communauto France.

« Notre administration est déterminée à soutenir le dynamisme économique de la métropole, notamment par l'entremise des commerces locaux qui contribuent à la vitalité de Montréal. Je suis donc fière d'accueillir Luc Rabouin au sein du comité exécutif », souligne la mairesse Plante.

Robert Beaudry, qui était responsable du développement économique et commercial, conserve le dossier de l'habitation et ajoute à sa tâche la stratégie immobilière. Le conseiller du district Saint-Jacques aura également la responsabilité des grands parcs et du parc Jean-Drapeau.

« Depuis son élection et son entrée au comité exécutif, Robert Beaudry a démontré une maîtrise exceptionnelle de ses dossiers et une ferme volonté à faire progresser nos projets. L'habitation est un dossier phare de notre administration qui a déjà été marqué par le lancement de la Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables et le Règlement pour une métropole mixte. Je suis heureuse de savoir que Robert Beaudry continuera de s'y consacrer. Je suis également convaincue qu'il saura mener de main de maître le dossier des grands parcs, dont le projet du Grand parc de l'Ouest et tous les autres que nous avons à coeur d'implanter partout sur l'île de Montréal », affirme la mairesse Valérie Plante.

Les nominations de Luc Rabouin et de Robert Beaudry sont effectives dès aujourd'hui.

