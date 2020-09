La liste découverte de la Guilde souligne les meilleurs nouveaux cinéastes

Les films des réalisateurs seront projetés dans les festivals de cinéma canadiens

TORONTO, le 10 sept. 2020 /CNW/ - La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) a dévoilé les 14 films pour le Prix Découverte 2020.

Les films de ces réalisateurs et réalisatrices seront projetés aux festivals suivants : TIFF (Toronto International Film Festival), Festival du nouveau Cinéma (FNC), Vancouver International Film Festival (VIFF), ImagineNative, St-John's International Women's Film Festival (SJIWFF) ainsi que le festival Reelworld. Ces festivals soulignent les projets de réalisateurs qui sont d'une diversité raciale et ethnique ainsi que les projets de réalisateurs autochtones.

Le jury du Prix Découverte est présidé par Michael Peterson et comprend les membres suivants : Jasmin Mozaffari, John Bolton, JJ Neepin, Ngardy Conteh George and Robert Budreau.

« Ces réalisateurs arrivent à un moment crucial et ont une vision audacieuse et courageuse » a exprimé Warren P. Sonoda, le président de la Division nationale des réalisateurs. "Nous vous conseillons fortement de regarder ces films exceptionnels et de célébrer leur travail dans les années à venir. »

Films en lice pour le Prix Découverte 2020 :



Oksana Karpovych, Don't Worry The Doors Will Open

Nathalie Bibeau , The Walrus and the Whistleblower

Helen Shaver , Happy Place

, Dusty Mancinelli & Madeleine Sims-Fewer, Violation

& Madeleine Sims-Fewer, Michelle Latimer , An Inconvenient Indian

, Loretta Todd , Monkey Beach

, Tracey Deer , Beans

, Alberic Aurteneche, La Contemplation du mystere

Aisling Chin-Yee , Chayse Joynt , No Ordinary Man

, , Ariel Nasr , The Forbidden Reel

, Ruth Lawrence , Little Orphans

, Gloria Ui Young Kim, Queen of the Morning Calm

Will Prosper , Kenbe la, Until We Win

, Caleb Ryan , Vagrant

La 19e édition des Prix de la Guilde aura lieu la semaine du samedi 24 octobre, via webinaire Zoom.

La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale représentant plus de 5 000 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La Guilde négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

