La légende australienne de la pop, Kylie Minogue, invite les Britanniques en Australie

LONDRES, le 25 déc. 2019 /CNW/ - La légende australienne de la pop, Kylie Minogue livre un message musical de Noël spécial à l'intention du Royaume-Uni dans le cadre de la dernière campagne marketing de Tourism Australia, dont le but est d'attirer davantage de Britanniques en Australie.

Bénéficiant de paroles originales écrites par le compositeur-interprète australien, Eddie Perfect et filmée avec en arrière-plan des sites australiens extraordinaires, cette publicité d'une durée de trois minutes a été diffusée à la télévision britannique lorsque des millions de téléspectateurs écoutaient le discours annuel de Noël de la Reine.

Première déclinaison à l'étranger de sa toute nouvelle campagne Philausophy, Matesong constitue le plus gros investissement effectué par Tourism Australia au Royaume-Uni depuis plus d'une décennie.

À un moment où l'incertitude règne au Royaume-Uni, ce joyeux hommage musical Matesong représente un geste symbolique d'amitié de la part de l'Australie, qui célèbre les liens profonds et anciens qui unissent ces deux pays.

Le comédien et présentateur télé australien, Adam Hills, s'est associé à Kylie pour livrer l'hommage musical agrémenté de brèves apparitions des légendes sportives australiennes, Shane Warne, Ash Barty et Ian Thorpe ; des modèles jumeaux Zac et Jordan Stenmark ; du chef cuisinier d'origine britannique, Darren Robertson, du restaurant de Sydney, Three Blue Ducks, et des comédiens de l'Aboriginal Comedy Allstars.

Phillipa Harrison, Managing Director Tourism Australia, a expliqué que le jour de Noël présentait une occasion parfaite pour attirer l'attention de millions de Britanniques :

« Le discours annuel de Noël de la Reine constitue un moment culturel essentiel au Royaume-Uni, des millions de téléspectateurs le regardent à la télévision et encore plus de personnes sur internet.

Nous savons également que de nombreux Britanniques envisagent de partir en vacances à l'étranger au mois de janvier, pendant l'hiver de l'hémisphère nord, ce qui nous offre l'occasion idéale pour communiquer avec une audience captive et lui rappeler pourquoi elle devrait choisir l'Australie comme prochaine destination de voyages », a continué Mme Harrison.

Kylie a confié que c'était un honneur pour elle de travailler avec Tourism Australia afin de faire découvrir l'Australie aux habitants de son pays d'adoption, le Royaume-Uni :



« Filmer le clip musical Matesong représente tout simplement pour moi la réalisation d'un rêve. J'ai eu l'occasion de découvrir des parties du pays que je n'avais encore jamais vues. J'ai pu également rentrer chez moi pour revisiter des endroits dont je connais la beauté.



Je suis une Australienne si fière de son pays que j'ai passé la majorité de ma vie à voyager dans le monde entier pour partager mes histoires d'Australie avec tous ceux qui voulaient bien m'écouter. En fait, j'ai l'impression de déjà incarner une publicité touristique pour l'Australie. »

La campagne se poursuivra à la télévision britannique et dans les cinémas, sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux ainsi que sur des supports publicitaires extérieurs.

Matesong peut être consulté sur www.Australia.com/Matesong.

