La Japan Prize Foundation annonce les lauréats du Japan Prize 2020

TOKYO, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- Le 4 février 2020, la Japan Prize Foundation a annoncé les lauréats du Japan Prize 2020 (36e édition). Cette année, les domaines des prix étaient « Électronique, information, communication » et « Sciences de la vie ». Le professeur Robert G. Gallager (États-Unis) a été sélectionné dans la catégorie « Électronique, information, communication », et le docteur Svante Paabo (Suède) a été sélectionné dans la catégorie « Sciences de la vie ».

Le professeur Gallager qui a été choisi pour la catégorie « Électronique, information, communication » est récompensé pour sa « contribution de pionnier à la théorie de l'information et du codage ». Pour sa part, le docteur Paabo qui a été choisi pour la catégorie « Sciences de la vie » est récompensé pour ses « contributions de pionnier à la paléoanthropologie après avoir décodé des séquences anciennes du génome humain ».

En avril, les lauréats seront invités au Japon pour la « Japan Prize Week » à l'occasion de laquelle plusieurs événements sont prévus.

La cérémonie de remise des prix est fixée au 15 avril au Théâtre national du Japon, et les discours de commémoration sont prévus pour le 16 avril au Centre de recherche international Ito de l'Université de Tokyo.

Lors de la cérémonie de remise des prix, chaque lauréat recevra un certificat du mérite et une médaille de prix. Chaque prix en espèces d'un montant de 50 millions de yens sera également remis au lauréat de chaque catégorie de prix.

Robert G. Gallager, Sc.D

Photo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202001155710-O1-L7Ke23X8

Nationalité : États-Unis d'Amérique

Date de naissance : 29 mai 1931 (88 ans)

Affiliation : professeur émérite, Massachusetts Institute of Technology

Svante Paabo, Ph.D.

Photo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202001155710-O2-cvzr4b8D

Nationalité : Suède

Date de naissance : 20 avril 1955 (64 ans)

Affiliation : directeur du département de génétique de l'évolution, Max Planck

Institute for Evolutionary Anthropology

À propos de la Japan Prize Foundation

La création du Japan Prize a été motivée par le souhait du Gouvernement japonais d'« exprimer sa gratitude à la société internationale en instaurant un prix international prestigieux dans les domaines de la science et de la technologie ». Soutenu par de nombreux dons, le Japan Prize a été créé en 1983 avec l'appui du Cabinet.

Le Japan Prize récompense les personnes qui ont accompli des réalisations importantes contribuant à la paix et à la prospérité de l'humanité, sur le fondement non seulement de contributions au progrès de la science et de la technologie, mais également sur le fondement de contributions sociales à nos vies.

Le prix couvre tous les domaines de la science et de la technologie, et prend en considération les avancées dans la science et la technologie. Chaque année, la fondation désigne deux domaines pour la remise des prix.

En règle générale, un prix est décerné pour chaque domaine. Chaque lauréat reçoit un certificat du mérite et une médaille de prix. Un prix en espèces d'un montant de 50 millions de yens est également décerné au lauréat de chaque catégorie. La fondation est dirigée par le Président Hiroshi Komiyama.

Rendez-vous sur :

https://www.japanprize.jp/en/index.html