La James Dean Archives Seita Ohnishi Collection lance la campagne de financement public éclair pour publier un nouvel ouvrage illustré, à l'occasion du 65e anniversaire de sa mort

KOBE, Japon, 13 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La James Dean Archives Seita Ohnishi Collection (basée à Kobe, Japon, https://jamesdean.jp/en) a lancé une campagne de financement public de 60 jours, le 29 novembre 2019 (HNJ, 19 h 00), en vue de financer la publication d'un ouvrage illustré, intitulé James Dean 1955 - (marque intemporelle). En cas de succès, l'ouvrage sera publié en 2020 à l'occasion du 65e anniversaire de la mort de James Dean. Le site de financement public est le suivant :

https://www.kickstarter.com/projects/jamesdeanarchives/new-james-dean-photobook-including-1600-images

Cet ouvrage illustré comptera 1 600 photos, dont certaines inédites, prises au cours des 85 derniers jours de la vie du célèbre acteur hollywoodien, mort dans un accident de voiture à 24 ans, en 1955. Toutes les images ont été prises en 1955 par le photographe Sanford Roth (1906 - 1962), les négatifs originaux faisant partie de la collection privée de classe mondiale appartenant à Seita Ohnishi, un homme d'affaires japonais et admirateur absolu de James Dean.

La restauration numérique de 1 600 photos s'est faite sur trois ans au Japon. À l'est d'Éden, La Fureur de vivre et Géant sont les trois films qui ont fait de Dean une vedette planétaire. En 1977, Ohnishi a fait construire un monument en acier sur le lieu de l'accident car, selon ses mots, « il n'y avait rien pour commémorer son héritage, alors qu'il devrait y avoir quelque chose. » Beulah Roth, l'épouse du regretté Sanford, s'est liée d'amitié avec Ohnishi et lui a confié les négatifs originaux, ainsi que les droits d'auteur en 1987, justifiant ce choix : « c'est comme les faire passer d'un être proche et cher à un autre, à un degré égal. »

Les 1 600 photos correspondent aux 85 derniers jours de la vie de James Dean, notamment celles prises lors du tournage du film Géant et des moments intimes passés avec les Roth. Toutes les photos ont été restaurées numériquement à partir de mars 2016, au Japon, par des spécialistes de la James Dean Archives Seita Ohnishi Collection.

« Il nous a fallu plus de trois ans pour terminer les processus de restauration numérique, au rythme d'une ou deux photos par jour, car les négatifs étaient loin d'être dans les meilleures conditions, pour des raisons évidentes », a révélé Tomofumi Nakano, le chef de projet des archives James Dean, qui a eu l'idée de publier l'ouvrage illustré. « Mais nous pensons que rendre disponible au grand public cet ouvrage illustré offrira une occasion rare de redécouvrir des détails de cette époque, que ce soit pour les admirateurs de James Dean, ou les amateurs de cinéma en général, d'automobile ou de photographie. »

