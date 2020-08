La GTAA annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2020

TORONTO, le 15 août 2020 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2020. Le nombre de passagers a diminué de 58,6 % au cours des six premiers mois de 2020, par rapport à la même période en 2019. Cette diminution est attribuable aux difficultés que connaît l'industrie de l'aviation à l'échelle mondiale, surtout à la pandémie de COVID-19.

« Dans le contexte de la période la plus difficile de l'histoire de l'aviation, nous avons mis en œuvre un programme clair pour assurer la viabilité financière et une approche globale pour appuyer le redémarrage de nos activités grâce à notre programme Aéroport en santé, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Cet investissement dans des mesures sanitaires de pointe et de nouvelles pratiques d'hygiène permet à l'aéroport Pearson de Toronto de créer un corridor aérien sécuritaire vers d'autres pays à faible risque. Nous avons accompli ces réalisations tout en faisant le sacrifice le plus difficile de supprimer les emplois de 300 de nos précieux membres de l'équipe et 200 postes vacants. Le succès de l'aéroport Pearson de Toronto repose fièrement sur l'apport de nos anciens collègues. »

La pandémie de COVID-19 et la contraction économique qui en résulte ont eu, et continueront certainement d'avoir, un impact négatif sur la demande globale en matière de transport aérien. L'aéroport Pearson de Toronto a connu une baisse importante du nombre de passagers et de l'activité aérienne durant les premier et deuxième trimestres de 2020, comparativement aux mêmes périodes en 2019. Cette situation est attribuable aux restrictions gouvernementales, à la fermeture des frontières et aux annulations de vols et d'itinéraires par les transporteurs aériens par suite de la baisse du nombre de passagers, ainsi qu'à la contraction économique causée par la pandémie. La réduction de la demande a des répercussions négatives importantes sur les activités de la GTAA et sur les résultats d'exploitation, y compris sur les revenus aéronautiques et commerciaux et sur les frais d'amélioration aéroportuaire.

La GTAA a mis en œuvre d'importantes réductions des dépenses de fonctionnement et d'immobilisation, y compris la diminution des dépenses en immobilisation de 2020 de 265 millions de dollars et la fermeture temporaire de plus de 40 % des installations de son aérogare. De plus, la suppression d'environ 500 emplois annoncée en juillet 2020 représente une réduction de 27 % de l'effectif de la GTAA.

Le gouvernement du Canada a renoncé au loyer foncier pour la période de mars à décembre 2020. La GTAA participe également au programme de subventions salariales d'urgence du Canada (« SSUC »).

Bon nombre des compagnies aériennes, des partenaires commerciaux et des locataires de la GTAA connaissent des difficultés financières qui ont entraîné des retards de paiement et la présentation de demandes d'allègement contractuel à la GTAA. La GTAA travaille avec les parties touchées pour examiner leur situation et envisager le report des paiements au besoin. Depuis avril 2020, la GTAA a accordé des reports de paiement au cas par cas, le remboursement devant être effectué en 2020.

Principaux résultats financiers et nombre de passagers



Pour la période terminée le 30 juin

Trois mois Six mois (En millions) 2020 2019 Écart 2020 2019 Écart Nombre de passagers











National 0,3 4,6 (4,3) 3,5 8,4 (4,9) International 0,2 8,2 (8,0) 6,6 16,1 (9,5) Total 0,5 12,8 (12,3) 10,1 24,5 (14,4) (En millions de dollars)











Total des revenus 185,6 370,9 (185,3) 524,7 733,3 (208,6) Total des charges d'exploitation (hors amortissement) 120,9 188,2 (67,3) 305,2 395,9 (90,7) BAIIA1 64,7 182,7 (118,0) 219,5 337,4 (117,9) Bénéfice net (perte nette) (96,3) 36,9 (133,2) (89,7) 47,8 (137,5)





1. Veuillez consulter les Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document pour plus de détails.

Au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 juin 2020, le nombre de passagers à l'aéroport Pearson de Toronto et les revenus résultants ont nettement diminué sous l'effet direct de la COVID-19.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») et le revenu net pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2020 ont nettement diminué par rapport aux mêmes périodes en 2019, par suite des importantes réductions de revenu causées par les répercussions de la COVID-19 mais contrebalancées par les économies de coûts mentionnées ci-dessus.

Au 30 juin 2020, la GTAA avait une encaisse non affectée de 231,6 millions de dollars et un crédit engagé disponible au titre de sa facilité de crédit d'exploitation de 875,0 millions de dollars, pour une liquidité totale disponible de 1,1 milliard de dollars.

Le 27 juillet 2020, la GTAA a apporté avec succès une modification à l'acte de fiducie principale de la Société (« AFP »). La modification de l'AFP dispense temporairement la GTAA de se conformer à sa clause tarifaire prescrite dans l'AFP, qui comprend deux critères de clause restrictive, pour les exercices 2020 et 2021. La dérogation a été demandée à la lumière de la baisse importante de l'activité aérienne et des passagers à l'aéroport Pearson de Toronto. De plus, la GTAA a prolongé sa facilité de crédit d'exploitation renouvelable en juillet 2020 d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 22 mai 2023.

En raison de la COVID-19, la visibilité de la demande de voyages est très limitée compte tenu de l'évolution des restrictions gouvernementales dans le monde. Ces restrictions et préoccupations au sujet des voyages en raison de la COVID-19 nuisent gravement à la demande. La direction continue d'analyser l'ampleur de l'impact financier de la COVID-19, qui est et continuera d'être substantiel. Bien qu'il soit impossible de connaître la durée et la portée de la pandémie de COVID-19 pour l'instant, la direction estime que la pandémie n'aura pas d'incidence importante sur la viabilité financière à long terme de l'aéroport.

Outre les répercussions de cette pandémie sur les revenus et les activités de la GTAA, il peut y avoir également des perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement et des fournisseurs de services tiers. La pandémie pourrait également avoir une incidence sur le coût du capital et la capacité à accéder aux marchés financiers dans l'avenir, en raison de la perturbation des marchés du crédit, et faire en sorte que les cotes de crédit liées à la dette de la GTAA soient sous surveillance ou même déclassées.



Aéroport en santé

La GTAA travaille avec diligence pour aider à protéger la sécurité des travailleurs et des passagers des aéroports et s'assurer que la GTAA appuie les intervenants de l'aéroport touchés par la pandémie. De plus, la GTAA et le Conseil des aéroports du Canada collaborent activement avec tous les paliers de gouvernement pour discuter d'un soutien financier, ainsi que des mesures et des conditions pour lever les restrictions concernant les voyages.

La GTAA sait que l'expérience des passagers est une expérience « de chez soi à chez soi ». Cela signifie que le passager voit la sécurité du voyage à chaque étape, de son domicile jusqu'à l'aérogare, sur les lieux de celle-ci, dans l'avion, les déplacements et l'hébergement à la destination, puis le voyage de retour. Toute préoccupation à l'égard de n'importe quel élément minera la confiance du voyageur à l'égard de la sécurité de son voyage. Par conséquent, il est impératif que, pour rétablir la confiance à l'égard de la sécurité du transport aérien, chaque participant ait la responsabilité de fournir un service sans faille et uniforme. C'est pourquoi, en juin 2020, l'aéroport Pearson de Toronto a lancé son engagement « Aéroport en santé » avec ses partenaires, les organismes gouvernementaux et les intervenants afin d'établir des normes rigoureuses, cohérentes et fiables pour la protection de la santé des passagers et des travailleurs aéroportuaires. L'engagement Aéroport en santé est un programme complet qui décrit les étapes que l'aéroport et ses partenaires sont en train de mettre en œuvre pour rétablir la confiance dans le transport aérien compte tenu des nouvelles réalités du transport aérien.

Les résultats financiers de la GTAA au 30 juin 2020 sont analysés plus en détail dans les états financiers intermédiaires consolidés condensés et dans le rapport de gestion de la GTAA établis pour le trimestre et le semestre terminés le 30 juin 2020, accessibles au www.torontopearson.com/fr et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

