La Garde côtière canadienne célèbre la cérémonie de remise de diplômes aux 37 nouveaux officiers du Collège de la Garde côtière

SYDNEY, NS, le 8 mai 2021 /CNW/ - Depuis près de 60 ans, la Garde côtière canadienne œuvre pour assurer la sécurité des navigateurs sur les eaux canadiennes, pour protéger la santé des milieux marins du Canada, et le transport sûr et efficace des biens, en vue de maintenir une économie canadienne forte.

Chaque année, la Garde côtière canadienne accueille de nouveaux officiers diplômés du Collège de la Garde côtière qui sont prêts, disposés et aptes à exécuter ces fonctions vitales avec professionnalisme et honneur.

Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne accueille 37 nouveaux officiers dans ses rangs. Malgré les difficultés importantes imposées par la pandémie de COVID-19, chacun de ces officiers a persévéré et maîtrisé les compétences nécessaires pour servir la population canadienne dans tout le pays, et pour faire en sorte que la Garde côtière soit prête à intervenir en cas d'incidents sur nos voies navigables.

Ces nouveaux officiers ont suivi un programme de formation exhaustif de quatre ans au Collège de Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Pendant leurs études, ils ont acquis les compétences en ingénierie et en navigation nécessaires pour travailler sur les navires ou dans les installations de la Garde côtière.

La Garde côtière canadienne souhaiterait saisir cette occasion pour accueillir nos nouveaux officiers, qui s'apprêtent à rejoindre leurs collègues de la GCC, pour contribuer de manière positive à la vie des communautés au sein desquelles ils vivent et travaillent.

Citations

« En ces temps difficiles, c'est tellement encourageant de voir 37 nouveaux diplômés entreprendre une carrière au sein de la Garde côtière. Merci à la Classe de 2021 pour tout votre travail acharné et votre dévouement. Vous avez choisi une carrière de service, et je vous remercie pour tout ce que je sais que vous allez accomplir, pour assurer la sécurité des marins, et protéger les voies navigables et les côtes du Canada. Félicitations et bienvenue à la Garde côtière canadienne! »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En tant que diplômé du Collège de la Garde côtière canadienne, je connais très bien l'ampleur du travail que vous avez dû entreprendre pour parvenir là où vous êtes maintenant. Ce n'était pas une mince affaire, et chacun et chacune de vous avez excellé dans des circonstances difficiles - vous devriez en être très fiers. Je tiens à féliciter personnellement chacun et chacune d'entre vous pour votre réussite, et à vous souhaiter la bienvenue dans la flotte de la Garde côtière. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« En mon nom personnel et au nom du personnel du Collège, félicitations! Alors que vous commencerez votre carrière un peu partout au Canada, vous apporterez des compétences et des talents précieux aux communautés que vous servirez, et qui leur seront profitables. Votre réussite au Collège prouve hors de tout doute que vous personnifiez les valeurs et les compétences essentielles au succès continu de la Garde côtière canadienne. »

Pierre Jean, directeur exécutif, Collège de la Garde côtière canadienne

Quelques faits

Les diplômés de 2021 occuperont des postes de la Garde côtière canadienne partout au pays :

11 dans la région de l'Ouest de la Garde côtière, à Victoria , Colombie-Britannique.

, Colombie-Britannique.

10 dans la région du Centre de la Garde côtière, en Ontario dans les secteurs des Grands Lacs et du fleuve St-Laurent .

dans les secteurs des Grands Lacs et du fleuve .

16 dans la région de l'Atlantique de la Garde côtière, à St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador , et à Dartmouth , Nouvelle-Écosse.

, Terre-Neuve-et- , et à , Nouvelle-Écosse. Les Canadiens intéressés par une carrière d'officier de la Garde côtière sont encouragés à postuler au Collège de la Garde côtière canadienne, où l'apprentissage change la vie.

Garde côtière canadienne, où l'apprentissage change la vie. Le Collège offre des programmes entièrement financés, en plusieurs volets, d'officier de navire ou d'ingénierie en passant par les services de contrôle du trafic maritime. Les diplômés du Collège de la Garde côtière canadienne sont assurés d'occuper un poste à temps plein à la Garde côtière. Vous trouverez plus d'information au sujet du processus d'admission sur le site Web du Collège de la Garde côtière canadienne.

Collège de la Garde côtière canadienne

