La gamme Mood Ring(MC) de Neptune Solutions Bien-Être inc. est maintenant offerte en Ontario

LAVAL, QC, 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que sa marque de cannabis Mood RingMC est désormais offerte par l'intermédiaire de l'Ontario Cannabis Store, le grossiste et détaillant en ligne de produits de cannabis à usage non médical de la province.

Le portefeuille initial est constitué de produits conditionnés sans OGM et respectueux de l'environnement : l'huile et les capsules High CBD ainsi que le Legacy Hashish. L'huile et les capsules High CBD de la marque Mood RingMC sont fabriquées selon un procédé breveté d'extraction à l'éthanol froid. Ce procédé crée un concentré à spectre complet qui préserve les terpènes pour conserver leur arôme et leur goût terreux. Conformément à l'engagement de Neptune en faveur du développement durable, cette méthode consomme beaucoup moins d'énergie que le procédé d'extraction au CO 2 , ce qui permet à Neptune de réduire son empreinte carbone au minimum.

« Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante pour Mood RingMC. Le lancement initial a connu un grand succès, et nous sommes ravis d'introduire la gamme d'extraits de cannabis en Ontario. Chez Neptune, nous sommes conscients de l'immense potentiel des cannabinoïdes et avons mis à profit nos décennies d'expérience dans le domaine de la santé et du bien-être pour mettre au point des produits fabriqués de manière responsable. Nous voulons permettre à toute la population du Canada d'accéder à des produits légaux novateurs, ce qui est favorisé par nos partenariats avec les grossistes provinciaux », a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune.

Le Legacy Hashish de la marque est produit à partir de trichomes de variétés de cannabis soigneusement conservés de manière à révéler les profils complexes des cannabinoïdes et des terpènes de la récolte. Les glandes résineuses sont séparées dans l'eau, sans solvant, et sont ensuite pressées pour former un bloc ferme et collant de haschisch à l'ancienne.

Les produits Mood RingMC de Neptune sont désormais proposés à plus de 400 détaillants titulaires d'une licence par l'entremise de l'Ontario Cannabis Store, qui approvisionne également directement les consommateurs en Ontario. Tous les extraits de cannabis sont fabriqués dans l'usine spécialement construite à cet effet par la Société à Sherbrooke, au Québec.

Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et chef des opérations mondiales de Neptune, a ajouté : « Nous sommes motivés à créer des produits qui répondent aux besoins en constante évolution de nos clients. Nous avons pour objectif d'être novateurs et de tirer parti des super ingrédients que sont les cannabinoïdes. »

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux. Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides. Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.neptunecorp.com/.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

