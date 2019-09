La FPJQ relance le prix de la Noirceur

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Créé en 2009, il avait été fort populaire à l'époque, mais n'avait duré que deux ans. Ce prix a pour but de « mettre en lumière » le manque de transparence d'un organisme public, ou sa réticence à collaborer avec les médias.

Dix ans plus tard, dans un contexte de crise important et à une époque où les obstructions au travail journalistique venant des organismes publics se multiplient, la FPJQ a jugé opportun de le remettre sur le devant de la scène.

Nous vous invitons donc les journalistes à soumettre la candidature d'organismes publics, gouvernementaux ou d'organismes d'état (ministères, municipalités, commissions scolaires, etc.) avec qui ils auraient eu maille à partir au cours de l'année avant le jeudi 3 octobre 2019. Le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site internet de la Fédération dans la section Prix et bourses.

Le conseil d'administration de la FPJQ aura la fonction de jury et évaluera les candidatures au mois d'octobre. L'organisme lauréat sera dévoilé le dimanche 17 novembre prochain lors du congrès de la FPJQ, à Saint-Sauveur.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec est un organisme sans but lucratif qui rassemble environ 1700 journalistes dans plus de 250 médias écrits et électronique. C'est ce qui en fait la principale et la plus représentative organisation journalistique au Canada.

