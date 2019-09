La forêt : source de richesse pour tout le Québec

QUÉBEC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) est en accord avec les lignes directrices afin de maximiser le potentiel économique du secteur forestier du Québec présentées aujourd'hui par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour.

Le CIFQ rappelle que l'industrie forestière du Québec fait actuellement face à de nombreux défis dont les impacts sont importants pour ses 60 000 travailleurs. Le plan dévoilé aujourd'hui propose plusieurs pistes de solutions qui font partie intégrante des demandes du CIFQ. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction afin que la forêt du Québec contribue pleinement à la création de richesses dans toutes les régions. Le CIFQ entend être un partenaire de premier plan dans la réalisation de ces objectifs, qui se traduiront par des actions concrètes.

« Nous saluons la volonté exprimée par le ministre d'améliorer la prévisibilité dans notre secteur. Beaucoup de travail reste à faire, et nous entendons continuer à collaborer avec l'ensemble des intervenants. Le travail amorcé par le ministre nous donne confiance en un appui tangible du gouvernement envers notre secteur », a précisé M. Denis Lebel, président-directeur général du CIFQ.

Le CIFQ considère que l'engagement du gouvernement de rendre disponible des superficies équivalentes à trois années de récolte est une bonne mesure qui doit être appliquée le plus rapidement possible.

De plus, l'annonce d'une Charte du bois renouvelée permettra, selon le CIFQ, d'optimiser la place que prend le bois du Québec dans nos milieux de vie. Déjà, plusieurs municipalités sont des leaders dans l'utilisation du bois dans les constructions commerciales, industrielles, institutionnelles et multi-résidentielles.

Le CIFQ est satisfait que le gouvernement du Québec reconnaisse que la forêt est le meilleur outil pour lutter contre les changements climatiques, car elle capte et séquestre du carbone. De plus, le bois récolté peut être recyclé, réutilisé et récupéré en plus d'être renouvelable.

