La Fondation pour les enfants le Choix du Président offre un financement de 10 millions de dollars pour les enfants vulnérables qui n'ont pas accès aux programmes de lutte contre la faim en milieu...

TORONTO, le 4 avril 2020 /CNW/ - La Fondation pour les enfants le Choix du Président, créée et financée en partie par Les Compagnies Loblaw Limitée, a pris des mesures immédiates pour alimenter les enfants les plus vulnérables au Canada, dans un contexte où les programmes de nutrition à l'école ou après l'école sont interrompus à l'échelle du pays en raison de la COVID-19.

L'organisme de bienfaisance, le plus important bailleur de fonds des programmes de nutrition en milieu scolaire au Canada, verse immédiatement un financement de 10 millions de dollars à des partenaires de programmes à l'échelle nationale, afin de promouvoir de nouvelles approches pour donner aux enfants un accès sécuritaire à la nourriture. Cela comprend un financement d'urgence supplémentaire d'un million de dollars pour aider les Repaires jeunesse du Canada et leurs 700 emplacements dans les collectivités à relever ce défi et à répondre aux besoins croissants.

« Pour les enfants souffrant de la faim qui dépendent de l'école pour se nourrir, les prochaines semaines seront difficiles, a déclaré Sarah Davis, présidente de la fondation et présidente de Les Compagnies Loblaw Limitée. Nous veillons à ce que les enfants les plus vulnérables au Canada puissent fréquenter l'école le ventre plein et prêts à apprendre. Lorsqu'il n'y a pas d'école, la faim reste présente. Nous devons continuer de servir ces enfants, mais nous devons trouver de nouveaux moyens pour ce faire. »

Des organismes partenaires partout au pays, y compris des écoles individuelles (3,4 M$), les Repaires jeunesse du Canada (4,775 M$), Passeport pour ma réussite (1 M$), les Centres alimentaires communautaires du Canada (700 000 $) et un certain nombre de programmes locaux (177 000 $) à plus petite échelle, ont été encouragés par l'organisme de bienfaisance à rediriger tous les fonds pour 2020 des programmes scolaires interrompus vers de nouveaux programmes et de nouveaux moyens visant à nourrir des enfants.

« Depuis plus d'une décennie, le soutien de la Fondation pour les enfants le Choix du Président nous a permis de nourrir 200 000 enfants dans nos repaires, a affirmé Owen Charters, président et chef de la direction des Repaires jeunesse du Canada. En cette période d'incertitude, l'organisme a su se surpasser pour nous aider à relever le nouveau défi que représente le fait d'alimenter les enfants, les familles et les collectivités vulnérables les plus touchées par la pandémie. »

« Au cours d'une année scolaire moyenne, notre financement aide à fournir 72 millions de repas à des élèves, a déclaré Mme Davis. En donnant à nos écoles et à nos partenaires une certaine souplesse dès maintenant, nous les encourageons à mettre en œuvre la meilleure option possible pour leurs familles et leurs collectivités, y compris de nouveaux moyens comme les collations à emporter, des initiatives communautaires d'aide alimentaire d'urgence, ou la distribution de cartes-cadeaux directement à des familles en difficulté. »

Bien que l'annulation d'activités de collecte de fonds en raison de la COVID-19 puisse présenter certains défis, la Fondation pour les enfants le Choix du Président prévoit un retour à la normale grâce au versement cet automne de sa subvention habituelle pour la nutrition à l'école.

« Il aurait été si facile pour l'organisme de reporter le versement de ce montant à l'année prochaine. Le fait que nous puissions l'utiliser pour aider nos familles dans le besoin dès maintenant est extrêmement utile », a souligné Neil Daigle, directeur de l'école primaire John MacNeil à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

La Fondation pour les enfants le Choix du Président

La Fondation pour les enfants le Choix du Président, le plus important bailleur de fonds des programmes de nutrition en milieu scolaire au Canada, a été fondée en 1989. Depuis sa création, elle a versé 190 millions de dollars au profit de plus de cinq millions d'enfants canadiens.

Au cours des deux années qui ont suivi son engagement de 150 millions de dollars pour lutter contre la faim chez les enfants, la Fondation pour les enfants le Choix du Président a versé plus de 29 millions de dollars pour nourrir les enfants souffrant de la faim, en améliorant l'accès à la nourriture et en offrant une éducation nutritionnelle aux enfants canadiens. Les Compagnies Loblaw Ltée, fondatrice de l'organisme, paie généreusement les frais d'administration, de sorte que chaque dollar recueilli soit affecté à des programmes qui ont une incidence directe sur les enfants. Soutenue par le réseau de Loblaw de plus de 1 100 épiceries, de millions de clients et de près de 200 000 employés, la fondation a aidé plus de 800 000 enfants au pays en 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour faire un don en ligne, rendez-vous à l'adresse https://www.fondationpourlesenfantspc.ca.

SOURCE La Fondation pour les enfants le Choix du Président