La Fondation Michener rend hommage à John Fraser

OTTAWA, ON, le 18 juin 2020 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener a annoncé aujourd'hui qu'elle décernait à John Anderson Fraser son prestigieux Prix spécial Michener-Baxter pour l'excellence d'une carrière en journalisme d'intérêt public.

Ce prix spécial, créé en 1983 et attribué à la discrétion du conseil d'administration de la fondation, n'a été décerné qu'à huit Canadiens au cours des trois dernières décennies.

«Il semble de mise que M. Fraser -- une icône du journalisme canadien -- reçoive cet honneur en cette année de notre 50e anniversaire», a déclaré Pierre-Paul Noreau, président de la Fondation des Prix Michener.

En tant que reporter, chroniqueur, directeur de rédaction, ombudsman et bienfaiteur, John Fraser a connu une carrière journalistique fort diversifiée. Son cheminement extraordinaire couvre six décennies de l'ère des médias modernes au Canada.

Le prix est traditionnellement remis durant la cérémonie annuelle du Prix Michener à Rideau Hall, qui au cours des deux dernières années a été présidée par Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada. La cérémonie est reportée présentement en raison de la crise sanitaire mondiale.

John Fraser a débuté à 16 ans comme messager l'été au Toronto Telegram. Il a aussi travaillé durant l'été dans les salles de rédaction à Saint-Jean de Terre-Neuve et à Sherbrooke. Au cours de son passage remarquable et primé au Globe and Mail, John Fraser a été critique de danse et de théâtre, correspondant en Chine, correspondant en Europe basé au R.-U., chef de bureau à Ottawa, chroniqueur national et directeur national de rédaction, avant de prendre la tête du magazine Saturday Night de 1987 à1994.

Comme journaliste, John Fraser a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, il a été chroniqueur au Toronto Star et au National Post, il a écrit 12 bestsellers et a été publié à peu près partout, du New York Times à Paris-Match et The Guardian. Au cours de sa carrière, il a lui-même fait les manchettes à deux reprises : d'abord lorsqu'il a aidé en 1974 la vedette de ballet russe, Mikhail Baryshnikov, à fuir l'ancienne Union soviétique pour se réfugier en Occident; puis plus tard comme correspondant en Chine lorsqu'il s'est adressé à une foule de plus de 20 000 personnes sur la place Tian'anmen durant le mouvement en faveur de la démocratie en 1978.

Il a été directeur et président du conseil du Collège Massey durant 19 ans, avant de devenir président fondateur et p.-d.g. du National NewsMedia Council, le conseil de presse qui examine et statue sur les plaintes visant plus de 500 quotidiens et hebdos, plateformes numériques, magazines et publications étudiantes. Il est actuellement président exécutif du conseil.

Au cours des ans, John Fraser a été un mentor dévoué et infatigable auprès d'innombrables jeunes journalistes. Il a sauvé de la disparition le programme de bourse en journalisme Southam de l'Université de Toronto, dont ont profité durant deux décennies sous sa direction des douzaines de journalistes en mi-carrière à travers le Canada et autour du monde. En 2016, en reconnaissance de sa longue carrière continue dans la profession, il a été intronisé au temple de la renommée du journalisme canadien.

Le Prix Michener est la plus importante distinction journalistique au Canada rendant hommage à l'excellence du journalisme d'intérêt public. Cette année les six finalistes pour le prix sont le Globe and Mail, La Presse, CBC News, le London Free Press, le Halifax Examiner et l'Institut du journalisme d'enquête.

Le Prix spécial Michener-Baxter récompense les réalisations à long terme d'une personne ou organisation engagée dans le journalisme d'intérêt public.

