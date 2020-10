La FCSSQ souligne l'engagement des directions d'établissements scolaires

QUÉBEC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec tient à souligner le travail et le leadership des directions d'établissements scolaires dans le cadre de la Semaine des directions qui se déroule du 19 au 23 octobre 2020 sous le thème « Directions d'établissements : essentielles, engagées, influentes. ».

« Les élèves et les parents côtoient au quotidien des directrices et des directeurs dédiés à la persévérance et à la réussite. Ils exercent un leadership pédagogique essentiel auprès de leur équipe-école. Dans le contexte exceptionnel que nous vivons, nous avons pu compter sur des directions d'établissements engagées, redoublant d'efforts avec les membres du personnel des écoles, afin d'offrir un milieu d'apprentissage sécuritaire aux élèves. Profitons de cette semaine pour remercier les directions et les directions adjointes des écoles primaires, secondaires, des centres de formation professionnelle et de formation aux adultes », a affirmé M. Jacky Tremblay, président-directeur général par intérim de la FCSSQ.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

