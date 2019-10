La FCSQ souligne le travail des enseignantes et des enseignants

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) remercie et salue le travail des enseignantes et des enseignants du Québec, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants se tenant le 5 octobre 2019, sur le thème Les jeunes enseignant(e)s: l'avenir de la profession.

« L'ensemble des acteurs de notre réseau public remercie aujourd'hui les enseignantes et les enseignants. Toutes et tous ont un rôle à jouer dans la persévérance et la réussite scolaires; celui du personnel enseignant est particulièrement important. Tous les jours, dans les écoles primaires et secondaires, dans les centres professionnels et de formation aux adultes, il soutient les élèves, jeunes et adultes, vers l'atteinte de leurs objectifs et leur réussite », a déclaré Alain Fortier, président de la FCSQ.

Le thème cette année résonne particulièrement ici au Québec où les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, de valorisation de la profession enseignante et de rétention des jeunes enseignantes et enseignants sont particulièrement d'actualité. « Nous sommes préoccupés par ces questions. La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants est l'occasion pour l'ensemble du réseau de se pencher sur des solutions innovantes et durables, afin de valoriser le personnel enseignant », a conclu M. Fortier.

À propos

La FCSQ regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

