La FCCQ souligne l'élection de Stéphanie Trudeau à la tête de son C.A. et l'arrivée de trois nouvelles membres à son bureau de direction!

MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a le plaisir d'annoncer la composition de son nouveau bureau de direction pour l'exercice 2020-2021. Stéphanie Trudeau, Vice-présidente exécutive, Québec, chez Énergir se voit confier la présidence du conseil d'administration.

Réunis en assemblée générale annuelle le 8 octobre dernier, les membres de la FCCQ ont procédé à l'élection de la présidence ainsi qu'à de nouvelles nominations au bureau de direction. La FCCQ a donc le plaisir d'accueillir cette année Mme Emmanuelle Toussaint, Vice-Présidente, Affaires juridiques, réglementaires et publiques & Communications externes chez Nova Bus et Prevost du Groupe Volvo, Mme Johanne Hinse, Vice-Présidente Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion et Mme Julie Cusson, Vice-présidente affaires publiques et corporatives chez Boralex.

Face à la pandémie de la COVID-19, les entreprises doivent se réorganiser et seront confrontées à des défis de taille. Dans ce contexte, la FCCQ aborde cette nouvelle année avec détermination et résilience pour défendre les enjeux et les intérêts économiques du Québec. Pour demeurer au plus près des attentes et des besoins de la communauté d'affaires, la FCCQ a fait appel à des personnes expérimentées du monde des affaires reconnues, entre autres, pour leur expérience et leur clairvoyance du milieu économique.

« Nous avons la chance d'être entourés chaque année de membres remarquables qui nous permettent d'avoir une vision 360 sur l'ensemble des régions et des secteurs économiques du Québec. Cette année, c'est avec un immense honneur que nous accueillons également trois leaders féminines pour relever d'importants défis et atteindre nos objectifs en ces temps difficiles, » a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« L'expertise et les nombreuses connaissances apportées par Emmanuelle Toussaint, Johanne Hinse et Julie Cusson représentent d'ores et déjà une réelle valeur ajoutée. Avec Stéphanie Trudeau à la tête du conseil d'administration, la FCCQ compte sur une solide équipe pour guider notre organisation pour l'année à venir. J'en profite également pour saluer la contribution et le leadership du président sortant, M. Jean-François Harel, au cours d'une année mouvementée », a conclu Charles Milliard.

Composition du bureau de direction 2020-2021 de la FCCQ

Mme Stéphanie Trudeau Vice-présidente exécutive, Québec, Énergir Présidente du CA M. Jean-François Harel, ASC Président du CA sortant M. Claude Breton Vice-président, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada Premier vice-président M. Alain Leprohon Premier vice-président Finances, Trésorerie et Administration et chef de la direction financière, Mouvement Desjardins Secrétaire-trésorier Mme Louise Martel Associée, Conseil management Raymond Chabot Grant Thornton Vice-présidente M. Marcel Curodeau Président, MEDIAL, Services-Conseils-SST Vice-président M. Robert Dumas, FSA, FICA

Président et Chef de la direction, Sun Life, Québec Vice-président Mme Mirabel Paquette Vice-présidente principale, Communication d'entreprise, Cabinet de relations publiques NATIONAL Membre Mme Claudine Bouchard Vice-présidente - Évolution de l'entreprise et approvisionnement stratégique, Hydro-Québec Membre M. Dominique Laverdure Chef de la direction, associée, Rouge Marketing Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant Membre, Réseau Mme Johanne Hinse, BAA, ASC Vice-Présidente Programmation et Relations avec les communautés, Cogeco Connexion Membre, Réseau Mme Geneviève Biron Présidente et chef de la direction, Biron Groupe Santé Membre M. Bernard Labelle Vice-président exécutif, Chef de la direction des ressources humaines, CGI Membre Mme Julie Cusson Vice-présidente affaires publiques et corporatives, Boralex Membre Mme Emmanuelle Toussaint, Adm. A Vice-Présidente, Affaires juridiques, réglementaires et publiques & Communications externes chez Nova Bus et Prevost du Groupe Volvo Membre M. Claude Gagnon Président, BMO Groupe financier, Québec, BMO Banque de Montréal Gouverneur M. Charles Milliard Fédération des chambres de commerce du Québec Président-directeur général

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec